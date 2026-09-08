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Сибиха: Путин изби хора в Киев веднага щом пратениците на Тръмп си тръгнаха (ВИДЕА, СНИМКИ)

08 септември 2026, 11:59 часа 1114 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС
Сибиха: Путин изби хора в Киев веднага щом пратениците на Тръмп си тръгнаха (ВИДЕА, СНИМКИ)

"Веднага щом мирните пратеници на президента на САЩ напуснаха града, Путин предприе поредната мащабна и ужасяваща атака срещу Киев, като нанесе щети на жилищни райони и уби най-малко двама души." Това написа украинският външен министър Андрий Сибиха в социалната мрежа Х днес, коментирайки бруталната руска атака от изминалата нощ. 

Той подчерта, че ударите на Русия по жилищни сгради не са нищо повече от безсмислен терор и че това е отговорът на Путин на всички усилия за мир.

При атаката в Киев руските сили са се целили в жилищни блокове, учебно заведение, супермаркет, складове, гаражи.

В Одеса е сринат градският пазар, който се смята за един от най-големите комплекси за търговия на едро и дребно с дрехи в Европа.

За момента е известно за двама убити цивилни, 16 пострадали и блокирани от отломките хора в 5-етажна сграда в Киев. В украинската столица е нарушено движението на наземния градски транспорт заради атаката и улиците и спирките на автобусите изглеждат така:

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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