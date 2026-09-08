Сибиха: Путин изби хора в Киев веднага щом пратениците на Тръмп си тръгнаха (ВИДЕА, СНИМКИ)

"Веднага щом мирните пратеници на президента на САЩ напуснаха града, Путин предприе поредната мащабна и ужасяваща атака срещу Киев, като нанесе щети на жилищни райони и уби най-малко двама души." Това написа украинският външен министър Андрий Сибиха в социалната мрежа Х днес, коментирайки бруталната руска атака от изминалата нощ.

Той подчерта, че ударите на Русия по жилищни сгради не са нищо повече от безсмислен терор и че това е отговорът на Путин на всички усилия за мир.

При атаката в Киев руските сили са се целили в жилищни блокове, учебно заведение, супермаркет, складове, гаражи.

В Одеса е сринат градският пазар, който се смята за един от най-големите комплекси за търговия на едро и дребно с дрехи в Европа.

За момента е известно за двама убити цивилни, 16 пострадали и блокирани от отломките хора в 5-етажна сграда в Киев. В украинската столица е нарушено движението на наземния градски транспорт заради атаката и улиците и спирките на автобусите изглеждат така:

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The moment the US President’s peace envoys left, Putin launched another massive, horrific attack against Kyiv, damaging residential areas and killing at least two people.



His ballistic missiles speak louder than his words on diplomacy. Strike after strike on residential… pic.twitter.com/UwiW5LChf7 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 8, 2026