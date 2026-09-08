Курсът на еврото пак тръгна надолу спрямо долара

След като на 2 септември курсът на еврото падна до седмично дъно спрямо долара - 1,1568, единната европейска валута смени посоката и на следващия ден се качи до 1,1638, след което постепенно курсът пада, но не толкова рязко. Той все пак остава над психологическата граница от 1,16 спрямо американската валута, макар днес да отваря на нива, които са по-ниски спрямо тези от предишния ден.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 8 септември, за 1,1613, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,09% под последното отчетено ниво в понеделник.

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Европейската централна банка определи на 7 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1622 долара.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 август, когато слезе на ниво 1,1522 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.