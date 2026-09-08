Христо Янев хвърли оставка! Напуска ЦСКА веднага след финала срещу Левски

Христо Янев обяви сензационно решение ден преди сблъсъка с Левски за Суперкупата на България. Треньорът на ЦСКА разкри, че утрешният финал на Националния стадион "Васил Левски" ще бъде последният му мач начело на "червените". Новината идва на фона на сериозното напрежение около специалиста и отбора през последните седмици, включително призивите за оставка от част от феновете.

Христо Янев напуска ЦСКА след финала за Суперкупата на България

Янев сам съобщи решението си в началото на пресконференцията преди големия двубой с Левски, като подчерта, че то е било внимателно обмислено. "Преди да започнете да ме разкъсвате с въпроси, искам да кажа нещо, което внимателно съм премислил - утре ще бъде последният ми мач, в който ще водя ЦСКА", заяви треньорът.

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Той обясни, че решението му е свързано с напрежението, което според него се създава около клуба и самия него. "Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба, и която вкарва напрежение сред всички нас", каза Янев.

Специалистът подчерта, че още при пристигането си в ЦСКА е поел ангажимент да помогне на отбора да излезе от тежката ситуация и сега иска да изпълни това обещание с действия. Решението идва след равенството със Спартак Варна, което бе пореден мач с призиви за оставката на треньора на част от привържениците на "червените".

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