Бихте ли издържали вие PISA? Опитайте да решите 3 от въпросите от последното изследване

Резултатите от последното изследване PISA излязоха и предизвикаха вниманието на образователната общност по целия свят.

PISA (Програма за международно оценяване на учениците) е мащабно международно изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което измерва функционалната грамотност на 15-годишните ученици.

Изследват се 3 основни области – четенe, математика и природни науки. Изследването се провежда на всеки 3 години в десетки държави по света, включително в България, и проверява доколко учениците могат да прилагат наученото в реални житейски ситуации, вместо да възпроизвеждат наизустени факти.

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Дали обаче вие можете да решите задачите от PISA? От ОИСР попитаха същото свои служители, разкривайки 3 от въпросите от изследването, проведено през 2025 г.

Опитайте!

Въпрос 1:

Какъв процент от триъгълниците са зелени?

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60%, 37,5%, 50% или 62,5%

Въпрос 2:

Размерите на камиона на Мара са: 4 метра дължина, 2 метра широчина и 2 метра височина.

Кашоните й са с размери: 0,5 метра дължина, 0,5 метра широчина и 0,5 метра височина.

Колко кашона могат да се поберат в камиона?

320, 26, 128 или 16

Въпрос 3:

Таня ще шофира 10 000 км следващата година. Горивото струва 1 zed/литър.

На базата на това, кой автомобил ще излезе най-евтино на Таня да го купи и да го кара за 1 година?

Кола А - Цена 8000 zed, консумация на гориво 18,9 л/100 км

Кола В - Цена 9700 zed, консумация на гориво 15,7 л/100 км

Кола С - Цена 9900 zed, консумация на гориво 12,4 л/100 км