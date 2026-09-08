Обвинен за убийството на Младежкия хълм остава в ареста

Окръжният съд в Пловдив отказа да възстанови срока за обжалване на мярката за неотклонение на един от двамата 17-годишни, обвинени последно за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Според магистратите няма основателна причина срокът за обжалване да е бил пропуснат.

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При привличането на младежа като обвиняем е бил назначен служебен защитник, който го е представлявал и при определянето на мярката „задържане под стража“.

Съдът посочи, че адвоката на 17-годишния младеж е бил в отпуск, но това не е представлявало пречка да подаде жалба, тъй като през този период е представлявал подзащитника си и по други поводи.

15-годишният единствен до този момент обжалва мярката си пред втора инстанция и остана в ареста. Така и тримата младежи са с най-тежката мярка “задържане под стража”, припомни БНТ.