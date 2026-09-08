Албанска телевизия позволи антибългарска пропаганда и лъжи срещу българска фондация (ВИДЕО)

Албанската телевизия SOT7 позволи антибългарска пропаганда и лъжи за българска фондация в своя ефир. Антибългарската риторика дойде от небезизвестния президент на Македонския алианс за европейска интеграция (МАЕИ) Васил Стерьовски, който уж трябваше да говори за положението на македонската общност в албанската страна, но цялото му интервю се съсредоточи върху негативни коментари и обвинения срещу фондация "Българска памет". Той намеси също българското правителство, но и албанските власти.

Накратко Стерьовски обвинява българската фондация, че използва даренията си за пропаганда и дори твърди, че тя не е дарила 1 млн. евро за обществото, а забележете: "за да подкупва албански функционери, за да работят за каузата за асимилация на македонското малцинство".

Маргиналният политик стигна и по-далеч, като заговори за създадени от фондацията криминални структури в Албания.

Стерьовски повтори и старо искане на партията му да се закрие дейността на българската фондацията в Албания, защото по думите му се създавали етнически конфликти. ОЩЕ: Стерьовски пак се активира: Хвана го антибългарска параноя в съда

Общо взето изглежда Стерьовски няма свършена работа, с която да се похвали и единственият му начин да изпъкне е именно да говори срещу българската фондация.

Какво прави "Българска памет" в Албания, а Стерьовски - не?

Всъщност Стерьовски изрази възмущение как Българската армия пращала самолети до Албания. За какво обаче България изпращала самолети?

В последните години Фондация "Българска памет" и нейният председател д-р Милен Врабевски организират и финансират безплатни медицински прегледи за жителите на област Мала Преспа в Албания – регион, населен и с жители с български корени

Кампанията през годините се осъществява в синхрон с Министерство на здравеопазването на Република Албания и с подкрепата на две български министерства - Министерство на външните работи и Министерство на отбраната, което осигури транспорта на медиците с военния самолет "Спартан".

През септември 2026 г. за четвърта поредна година водещи български лекари ще извършат безплатни профилактични прегледи в община Пустец, Мала Преспа. Инициативата ще се проведе на два етапа - 11–12 септември и 25–26 септември и ще обхване широк спектър от медицински специалности, съобщиха още от фондацията.

Междувременно наскорно за втори път в рамките на няколко месеца д-р Милен Врабевски и Фондация “Българска памет” организираха и финансираха провеждането на безплатни медицински прегледи за семейства с репродуктивни проблеми в град Корча, реализирани съвместно с фондация “Искам Бебе” и екипа на МЦ “Репробиомед”, ръководен от неговия собственик д-р Георги Николов, става ясно от сайта на фондацията.

Това са само малка част от инициативите на фондацията в Албания. Нещо, с което партията на Стерьовски не може да се похвали.

Последно - Стерьовски не бил против българите в Албания

"Ние не сме против нито един гражданин, който се причислява към дадено малцинство. Ако някой се чувства българин, нека се чувства свободно, въобще нямаме проблем с това. Нашият проблем е с тези структури, с тези фондации", заяви от ефира на албанската телевизия SOT7 Васил Стерьовски.

Той обаче изглежда е забравил, че само преди месеци отричаше съществуването на българското малцинство в Албания.

Нещо, което започна още при преброяването през 2023 г., когато в Албания се преброиха 7057 българи.

По време на преброяването, а и много след него Македонският алианс за европейска интеграция (МАЕИ) и самият Стерьовски твърдяха, че българи няма, а подгласните му организации като "Илинден - Тирана" доскоро говореха за "български изроди" и въображаеми българи.

Кой е водещият?

Прави впечатление, че по време на интервюто водещият Илир Шута сякаш дори не се и опитва да постави под въпрос твърденията на Стерьовски, напротив - по-скоро "подгря" с репортажи от даренията на фондация "Българска памет" в Албания, въпреки че разговорът трябваше да е за македонското малцинство.

Бърза справка показва, че Шута е македонски журналист от албански произход, в което няма нищо лошо, разбира се, но обяснява поведението му по време на интервюто. С други думи - той не е безпристрастен.

За този извод допринася и наградата му от февруари тази година, която е получил от Македонското дружество „Илинден" - Тирана - дружеството на Никола Гюрджай - определяно като маргинално и аналогично с непризнатата в България сепаратистка ОМО "Илинден".

"Наградата се връчва на лица за техните особени заслуги, ангажираност и постоянна дейност в посока запазване и поддържане на македонската идентичност на членовете на македонското национално малцинство в Република Албания", гласи съобщение на вестник "Илинден - Тирана".

На пръв поглед заслугите му за запазване и поддържане на македонската идентичност не звучат като нещо притеснително, но въпросът е, че организации като "Илинден - Тирана" и партията на Стерьовски възприемат тази защита като противопоставяне с българското малцинство.

В тази връзка посланието на Гюрджай от февруари, че "тази награда ще послужи като стимул за по-нататъшната ангажираност на наградените в настоящата им решимост да работят в интерес на истината за живота и ангажиментите на македонците в Република Албания" - звучат притеснително и обясняват поведението на македонския журналист, но и дискредитират както медията, така и достоверността на думите на Стерьовски и го причисляват по-скоро в полето на пропагандата. Изглежда това е неговият стил: "пропагандаторът Стерьовски вика дръжте пропагандатора", или с други думи - това е дезинформация, която цели да обърка обществото. ОЩЕ: "Изроди" и "въображаеми българи": На Илинден - Тирана не й остана нищо друго освен език на омразата