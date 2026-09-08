Цената на петрола: "Брент" скочи над 99 долара, след като хутите поразиха Саудитска Арабия

Цените на петрола продължиха да се покачват във вторник, 8 септември, след като атаките срещу саудитски енергийни обекти засилиха опасенията от ескалация на враждебните действия между САЩ и Иран през последните дни. Фючърсите с доставка през ноември на международния еталон „Брент“, който е референтен и за Европа, отбелязаха ръст от 2,26% до 99,19 долара за барел към 11:30 ч. българско време. Фючърсите на американския сорт WTI за октомври се повишиха с 3,27% до 94,46 долара за барел.

Ударите на хутите по Саудитска Арабия

Саудитското министерство на енергетиката съобщи, че дейността в някои енергийни съоръжения е била преустановена, след като при удари, нанесени от подкрепяните от Иран бунтовници хути, базирани в Йемен, бяха ранени над 70 души.

Още: Финансовият министър на САЩ се закани с "екшън" заради износ на ирански петрол за Китай (ВИДЕО)

Службите за спешна помощ работят за овладяване на пожарите на обектите и оценка на мащаба на щетите, добави най-големият износител на петрол в света.

Атаките между Иран и САЩ

Това се случва, след като в събота американските въоръжени сили нанесоха удари по три ирански петролни танкера в отговор на ирански атаки с балистични ракети срещу два военни кораба на ВМС на САЩ. В изявление в събота иранското министерство на външните работи осъди атаките срещу търговски кораби като „военно престъпление“ и акт на „икономическа война“.

„Това изглежда като сериозно ескалиране на напрежението, което отново се засили“, заяви Дейвид Морисън, старши пазарен анализатор в Trade Nation, като отбеляза, че американският министър на енергетиката Крис Райт е заявил, че може да се окаже невъзможно да се постигне споразумение с Иран, което да попречи на страната да се сдобие с ядрено оръжие.

Снимка: Getty Images

Още: Петролът може да е скъп, но Саудитска Арабия ще тегли голям заем заради войната в Иран

Взаимните удари през уикенда също допринесоха за повишаването на цените на бензина, които достигнаха рекордни нива.

Напрежението между Вашингтон и Техеран продължава да тлее. „Нападнат ли нашите обекти, ще отвърнем“, написа в понеделник председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф в публикация в X.

Това беше отговор на публикацията на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, който написа, че САЩ „ще унищожат (и ще потопят)“ ирански петролни танкери, ако Иран открие огън по американски кораби.

Прогнозите за бъдещето

В понеделник Goldman Sachs („Голдман Сакс“) повиши прогнозите си за цените на сорта „Брент“ и на WTI с 5 долара – съответно до 85 и 80 долара за барел за декември 2026 г., и до 80 и 75 долара за барел за 2027 г.

Още: Цената на петрола: Сортът "Брент" завърши тримесечие, невиждано от 2020 г.

Банката очаква прекъсванията в морските превози в Близкия изток да продължат и през 2027 г., като производството постепенно ще се възстанови до втората половина на 2027 г. „Пазарите все повече отразяват в цените си продължителния конфликт в Близкия изток“, заявиха от Goldman Sachs, като добавиха, че тарифите за превоз на суров петрол с танкери от Персийския залив до Китай през второто тримесечие на следващата година вече отразяват прекъсвания в морските превози, продължаващи до този период, пише CNBC.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в понеделник заяви, че „цените на петрола ще паднат драстично... когато СПЕЧЕЛИМ войната с Иран“.