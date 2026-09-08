Ще се построи ли нов квартал на мястото на Киноцентъра? Призив за намеса на държавата и бъдещето на българското кино

Предназначението на Киноцентър "Бояна", след 17 ноември 2026 г. не е гарантирано. Това заявиха представители на независимия културен сектор и Алианса на независимите продуценти на пресконференция в БТА. Организаторите заявиха, че апелират Министерството на културата да направи проверка на договора на Ню Бояна, за да се установи дали задълженията по него са изпълнени. Припомняме, че през ноември изтича 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите на Киноцентъра след приватизацията му през 2006 г.

Снимка: БГНЕС

По думите на Габриел Георгиев - председател на Сдружение "Алианс на независимите продуценти", България е на последно място по кинопроизводство в региона, въпреки че имаме инфраструктура, имаме механизъм за финансов стимул и работещ Национален филмов център. Георгиев посочи, че преди приватизацията Киноцентърът е бил най-голямото предприятие за кинопроизводство на Балканите. "Ако загубим Киноцентъра, България може да приключи с националното си кино", заяви Георгиев и уточни, че Министерството на културата, което би следвало да подкрепи гилдията, подхожда пренебрежително към този казус.

Според Павел Павлов - изпълнителен директор на "Аудиовидео Орфей", идеята не е да се каже на частника какво да прави, а да се знае, че това място е безценно и основополагащо и не трябва да се допусне да изникнат поредните къщички, както ще се случи на терените около Киноцентъра. "Никой не иска да пречи на тези хора, били те чужденци или не", увери Павлов, но уточни, че Киноцентърът и неговото запазване е от национален стратегически интерес.

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На пресконференцията бяха зададени въпроси към министъра на културата Евтим Милошев: Кой интерес провокира неговата официална позиция, че всичко с бъдещето на Киноцентъра е наред и че държавата няма какво да направи? Строителен интерес ли е или нацинално-културен? Чий интерес защитава министърът на културата в този казус?

Организаторите на пресконференцията акцентираха върху това, че ако в крайна сметка се стигне до разрущаването на Киноцентъра, погледите ще се насочат към Министерството на културата, тъй като именно то е частта от държавната администарция, която би трябвало да следи за защитата на националния интерес в случая.

Снимка: БГНЕС

Според кинаджиите трябва да се направи щателна проверка на договора за приватизация от 2006 г. - изпълнени ли са условията по него. Те уточниха обаче, че подобен анализ не може да се направи на база отчетите, представяни от самия приватизатор. По време на пресконференцията бе отправен апел към Министерски съвет за пълен одит на условята по договора, да се направи цялостна оценка дори на намеренията на приватизатора по онова време. Според филмовите експерти пазарната оценка на Киноцентъра през 2006 г. е била 118 млн. лв, а е бил закупен за 3 млн. евро.

В дискусията се включи и депутът от "Демократична България" Чило Попов, който е член на Комисията по културата и медиите към Народното събрание. Той заяви, че държавата има обоснован правен интерес да се извърши анализ, тъй като все още има миноритарен дял в Киноцентъра.

Киноцентър "Бояна" не се продава

На 6 септември във Facebook страницата на Nu Boyana Film Studios излезе публикация, в която се оборват твърденията, че Киноцентър "Бояна" ще бъде продаден след изтичането на 20-годишния срок. В пубикацията се казва, че през годините са отправяни множество предложения за придобиване на Киноцентъра и негови активи. "Те не са приети, защото не обмисляме продажбата или разпродажбата на Киноцентър "Бояна". Нашето намерение е той да продължи да функционира и да се развива като едно от водещите филмови студиа в Югоизточна Европа", пише в позицията.

В текста се отправят обвинения към едно от лицата, които в последните седмици алармира за бъдеща продажба на Киноцентъра. Твърди се, че въпросният човек е представлявал пред собствениците "интересите на потенциални инвеститори, желаещи да придобият Киноцентъра", но при проведени разговори не е била представена достатъчно ясна концепция за бъдещето на студиото, "нито убедителни гаранции за запазване на неговата цялост, инфраструктура и предназначение като действащ филмов комплекс". В публикацията се казва, че след като разговорите приключват с отказ, въпросното лице започва "активна публична кампания", която поставя под съмнение бъдещето, дейността и изпълнението на задълженията на Киноцентъра.

От Nu Boyana Film Studios пишат още: "Във връзка с последната филмова продукция, реализирана от продуцентската компания на лице в Киноцентър "Бояна", са останали непогасени задължения за предоставени от студиото услуги в размер на няколко десетки хиляди евро. Ескалацията на публичните атаки съвпада по време и с предприетите от нас действия за събиране на дължимите суми".

"Собствениците на Киноцентър "Бояна" никога няма да позволят територията и активите на Киноцентъра да бъдат използвани за съвсем различни инвестиционни проекти, като изграждане на инфраструктура за центрове за данни", се казва още в позицията. "Обществото има право да знае дали зад призивите за "промяна", "ново управление" или поставянето под съмнение на сегашното функциониране на студиото не стои и икономически интерес от това един действащ киноцентър първо да бъде представен като проблемен или нежизнеспособен актив, а впоследствие неговата огромна територия и инфраструктура да бъдат използвани за цели, които нямат нищо общо с киното", пише още в разпространената позиция.

От Nu Boyana Film Studios също посочват важността на това Киноцентърът да остане място, на което ще продължава производството на филми. "Точно затова категоричният отказ на собствениците да продават Киноцентъра и да допуснат раздробяване на неговите активи трябва да бъде част от публичния разговор", се посочва още в публикацията, в която се заявява готовност за участие в обществения дебат за българското кино.