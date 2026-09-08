ГЕРБ няма да участва в президентските избори

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г. Това решение е било взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов.

Припомняме, че Борисов вече обяви, че в ГЕРБ има разногласия по въпроса дали формацията трябва да участва със собствен кандидат в президентския вот. Самият той бе против подобен ход, но в партията се обсъждат различни варианти и имена. ОЩЕ: "Непоискана подкрепа на никого няма да дадем": Ще участва ли ГЕРБ в президентския вот? (ВИДЕО)

Днес се очаква да бъде обявено и създаването на инициативния комитет, който ще издигне Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент.

В битката за "Дондуков" 2 влизат и Андрей Гюров заедно с Георги Кандев. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев също е кандидат за държавен глава, а негов партньор е Красимир Манов.

Кандидатури за президент обявиха още лидерът на "Българска социалдемокрация - Евролевица" Александър Томов и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов.

Централната избирателна комисия (ЦИК) започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври 2026 г.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17:00 ч. на 14 септември.