Няма значение кой ще поеме националния отбор на България, "материалът" си остава същият

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

На 24 септември ще бъде връчена присъдата на следващия "клетник", избран за най-трудната професия в България. В началото на седмицата от Българския футболен съюз обявиха, че на тази дата ще бъде избран новият селекционер на националния отбор по футбол на България. Както е известно, времето на Илиан Илиев изтече. Президентът на родната централа Георги Иванов – Гонзо, остана огорчен от начина, по който родният специалист е оставил "лъвовете" в този труден момент... все едно е очаквал нещо друго.

БФС избира следващия "виновник"

Съдбата на Илиан Илиев е ясна още от март месец, когато се развихри скандалът с Атанас Караиванов. Макар обстоятелствата да бяха абсурдни, това на практика беше най-удобният момент за оставка. За всички беше ясно, че времето на Илиев рано или късно ще изтече, а призовката на президента на Професионалната лига представляваше идеална възможност той сам да се оттегли, преди да стане неизбежно. От БФС само отложиха най-очаквания развой на събитията, за да не се създава излишно напрежение преди най-важните мачове за годината – квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Още преди тегленето шансовете на "лъвовете" бяха минимални, но с компанията на миналогодишния европейски шампион Испания и две от изненадите на Евро 2024 – Грузия и Турция, съдбата им беше предначертана.

И сър Алекс да дойде, няма ни оправи

"Дайте ми 10 дървета и Зидан и ще спечеля Шампионска лига", гласи едно от изказванията на великия сър Алекс Фъргюсън. Е, очевидно Илиан Илиев не е Фъргюсън, а пък си няма и Зидан в отбора. Тук обаче няма да определим родните национали като дървета. Те даже заслужават адмирации. Въпреки всичките критики и подигравки, които отнасят всеки път, те все още излизат на терена и дават всичко от себе си. Това, че не е достатъчно, за да оправдаят нереалистичните очаквания на мнозина, не значи, че те не се раздават на максимум. Просто толкова си могат, което е напълно разбираемо, имайки предвид условията, състоянието на българския футбол и хората, които го управляват. Казано на чист български, "такъв си ни е материалът".

И така, България загуби от Испания и Грузия. Хората останаха доволни, че "лъвовете" паднаха само с 0:3 от европейския шампион, но поражението със същия резултат от Грузия беше срамно. Бърз поглед къде играят грузинците – Ливърпул, Пари Сен Жермен, Спортинг, Удинезе, Сент-Етиен. Дори не е нужно да се споменава друго. Че Илиев си тръгва стана ясно още тогава. Няколко дни по-късно той не си подаде оставката, а напусна в името на отбора. За да може да има промяна. Каква ще бъде тя обаче и съществува ли човек, който може да постигне по-добри резултати с наличния материал? Защото въпреки всичко, аз все още смятам, че Илиев може и да не постигна сериозни резултати (изненади) начело, но се справи добре. И най-важното – не загуби авторитета си на добър треньор.

Илиев огорчи Гонзо, но кой е следващият, който ще му вгорчи живота

Опитите на Илиан Илиев да се докаже пред обществото, че вади най-доброто от националите приключиха и е време за следващият треньор да даде своето на нацията. Сред фаворитите за негови наследници са селекционерът на младежкия национален отбор Александър Димитров, опитният Димитър Димитров – Херо, наставникът на Арда Александър Тунчев, Любослав Пенев и Стойчо Младенов. Първите два варианта се струват най-реалистични при настоящите обстоятелства. През последните дни най-сериозно се обсъжда възможността Александър Димитров да поеме отбора. А неговите думи, погледнати хронологично, накланят везните в тази посока.

Когато беше попитан за първи път дали е търсен от БФС, той каза "не", защото имаше задължения с "лъвчетата" и му е бил изключен телефонът. Впоследствие той омаловажи ситуацията, заявявайки, че за него не е на всяка цена да стане селекционер на мъжкия отбор. При последното си интервю обаче той каза, че ще бъде чест, голямо предизвикателство и стъпка нагоре, да поеме националите. Той също така призна, че тази седмица предстоят разговори с родната централа.

"Лъвовете" чакат герой, но не този

Според информацията на медиите в страната другият фаворит за поста – Херо, пък подходи по по-различен начин към ситуацията. Когато бе попитан дали би застанал начело на "лъвовете", опитният специалист казал, че жена му няма да го пусне. Няколко дни по-късно той даде интервю, в което заяви, че това е лъжа и съпругата му не се меси в тези работи. Въпреки това аз съветвам Херо да послуша тези думи и да гледа националния отбор от вкъщи, защото вероятността да се превърне в "hero" за "лъвовете" съществува само в някоя друга героична вселена.

И най-важното за финал - винаги може да е по-зле, защото вече е било по-зле. Като резултати след първите два мача, сегашният цикъл е на второ място сред най-слабите стартове на "лъвовете" в световни квалификации. Това се случва през далечната 1934 година, когато страната ни губи първата среща с 1:4 от Унгария, след което с 1:6 от Австрия. Но пък ето нещо позитивно - последният път, когато нямахме отбелязан гол след първите два мача, в крайна сметка се класирахме за Мондиал. Не, че това ще се случи сега...

Автор: Дария Александрова

