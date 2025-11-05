Новият шеф на „армейците“: ЦСКА влиза във Вечното дерби, за да победи – в този мач не може да има тънки сметки

Новият изпълнителен директор на ЦСКА Вангел Вангелов коментира най-наболелите теми около клуба в навечерието на Вечното дерби на българския футбол с Левски. Той говори пред колегите от „Блиц“ като бе категоричен, че „армейците“ влизат в срещата единствено с нагласата за победа. Вангелов допълни и, че в мача между „сини“ и „червени“ е невъзможно да има „тънки сметки“.

Вангелов също така обяви какви ще са основните му задачи в ЦСКА. Той разкри, че ще има думата относно селекцията в отбора, но тя ще се прави основно от спортния директор, главния скаут, както и треньора на първия тим. Новият изпълнителен директор обърна внимание и на инфраструктурните проекти на „армейците“.

Мачът с Левски

„Христо Янев и футболистите се подготвят подобаващо. Прекрасно знаем какво представлява това дерби за феновете на ЦСКА и за всички, които се вълнуват от футбол в България. Според моите разбирания всяка победа е важна, но това важи с особена сила за мачовете между ЦСКА и вечния съперник. Може и да звучи като клише, но в това дерби нямат значение такива неща като временно класиране и моментна форма, и не може да има тънки сметки и стратегии“.

„В този мач ЦСКА влиза, за да победи и нищо друго няма значение. Същевременно, ние знаем колко важна би била една победа точно сега, точно срещу този противник и колко би помогнала на ЦСКА в момент, в който клубът преживява трансформация, каквато не се е случвала в българския футбол“.

Задачите пред Вангел Вангелов

„Задачата ми е, заедно с целия екип, треньорите и играчите, както и на всички в администрацията и служителите на различните нива в клуба, да проведа именно тази трансформация, за която споменах преди малко. Моя грижа е да администрирам и менажирам клуба на ежедневна база и да създадем най-добрите възможни условия за треньорските щабове и играчите от всички формации – от деца до мъже, да постигат целите, които сме си поставили“.

„И като казвам целите, нямам предвид целите само за този сезон, а всички дългосрочни цели, които ЦСКА преследва. В тези цели включваме лидерска роля на нашите отбори в съответните дивизии, но също така – най-важното: реконструкцията на „Българска армия“ и на базата в Панчарево, а също така и изграждането на Академия ЦСКА – не само като физически обект, а и като концепция за развитие, за да бъде тя източник на играчи за ЦСКА. Това са моите функции и отговорности“.

Селекцията в ЦСКА и поставените цели

„За спортно-техническата част отговарят спортният директор, главният скаут, старши треньорът, а също така директорът на школата и треньорите на юношеските формации, но това не значи, че не обсъждаме заедно всякакви детайли, свързани с отбора. Решенията, които взимаме, ще определят дали ще осъществим промените в ЦСКА, за да бъде този клуб отново гордостта на своите фенове и гордостта на българския футбол. Разбира се, че ще имам думата при селекцията, но основните компетенции по този въпрос са на хората, които носят пряка отговорност по спортно-техническите въпроси“.

„Основната цел е ЦСКА отново да бъде водещият претендент за титлата в първенството и в турнира за Купата на България, както и редовен и успешен участник в евротурнирите. Това е най-добрата възможна основа за бъдещото ни развитие и нищо друго не може да я замени. По-краткосрочната ми цел е да приключим успешно и в срок реконструкцията на стадиона ни, за да имат отборът и феновете на ЦСКА свой истински дом. Също така, трябва да продължим и с реконструкцията и разширяването на базата в Панчарево, което също е изключително важно по очевидни причини“, заяви Вангел Вангелов.

