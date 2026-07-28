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След провала с Пирло: Малдини подаде оставка като спортен директор на Италия, Леонардо също си събра багажа!

28 юли 2026, 10:33 часа 453 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След провала с Пирло: Малдини подаде оставка като спортен директор на Италия, Леонардо също си събра багажа!

Паоло Малдини подаде оставка като спортен директор на италианския национален отбор по футбол две седмици след назначаването си. Това съобщи местния спортен журналист и трансферен гуру Фабрицио Романо. Заедно с Малдини си тръгна и неговият съветник Леонардо.

Кандидатурата на Пирло бе отхвърлена заради връзки с руски букмейкър

Причината за оставката му е несъгласие с ръководството на Италианската футболна федерация относно назначаването на нов селекцинер на националния отбор. Първоначалният избор на Малдини беше Андреа Пирло, но FIGC отказа да подпише с бившия халф на Милан и Ювентус поради връзките му с руска букмейкърска компания.

След това Малдини предложи Тиаго Мота, но федерацията предпочита Антонио Конте или Роберто Манчини за старши треньор. Очаква се бившият национален защитник и бивш играч на Ювентус Джорджо Киелини да стане новият спортен директор на италианския национален отбор.

ОЩЕ: Заради връзки с руска букмейкърска компания: Пирло е аут от сметките на Италия за нов селекционер на „скуадрата“!

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Италия отбор Андреа Пирло Леонардо Паоло Малдини
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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