След провала с Пирло: Малдини подаде оставка като спортен директор на Италия, Леонардо също си събра багажа!

Паоло Малдини подаде оставка като спортен директор на италианския национален отбор по футбол две седмици след назначаването си. Това съобщи местния спортен журналист и трансферен гуру Фабрицио Романо. Заедно с Малдини си тръгна и неговият съветник Леонардо.
Кандидатурата на Пирло бе отхвърлена заради връзки с руски букмейкър
🚨🇮🇹 Paolo Maldini and Leonardo RESIGN from their roles as Italy Federation technical director and advisor.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Decision to leave the project just 10 days after joining due to president Malagò being against appointing Andrea Pirlo as new head coach for Italian national team.
The… pic.twitter.com/UYEtFJCjRw
Причината за оставката му е несъгласие с ръководството на Италианската футболна федерация относно назначаването на нов селекцинер на националния отбор. Първоначалният избор на Малдини беше Андреа Пирло, но FIGC отказа да подпише с бившия халф на Милан и Ювентус поради връзките му с руска букмейкърска компания.
След това Малдини предложи Тиаго Мота, но федерацията предпочита Антонио Конте или Роберто Манчини за старши треньор. Очаква се бившият национален защитник и бивш играч на Ювентус Джорджо Киелини да стане новият спортен директор на италианския национален отбор.
ОЩЕ: Заради връзки с руска букмейкърска компания: Пирло е аут от сметките на Италия за нов селекционер на „скуадрата“!