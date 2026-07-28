Шаби Алонсо прави драстична промяна в Челси

Челси за пореден път се показа като един от големите играчи на трансферния пазар, като счупи рекорда за най-скъп британски футболист с привличането на Морган Роджърс от Астън Вила срещу 117 милиона паунда. Но никой не подозираше какъв ще бъде следващия ход на "сините". Според италианския журналист Фабрицио Романо, те са на път да привлекат двама ветерани от Висшата лига в лицето на Дани Уелбек и Джордан Хендерсън.

Челси ще преговаря за Дани Уелбек

Първият потенциален трансфер, за който Фабрицио Романо съобщи, беше този на Дани Уелбек от Брайтън. Нападателят вече е 35 години, а професионалния си дебют направи през вече далечната 2008 г. Според източника Шаби Алонсо е одобрил привличането на Уелбек, който ще внесе най-вече опит в атаката на Челси. Лондончани ще трябва да се разберат с Брайтън и за трансферна сума, тъй като договорът на Уелбек с "чайките" изтича през 2027 г.

Джордан Хендерсън пристига като свободен агент

Часове по-късно, Романо разкри за интерес от страна на "сините" към Джордан Хендерсън. Той е на 36 години и също прави дебюта си през 2008 г. Полузащитникът ще напусне Брентфорд като свободен агент. Личните условия както на Хендерсън, така и на Уелбек няма да бъдат проблем и са почти договорени. Но с тези два трансфера Челси върви срещу политиката си от последните години. От зимата на 2023 г. насам, "сините" са привлекли само един играч над 25-годишна възраст. Централният защитник Тосин, който беше на 26 години когато пристигна в Челси със свободен трансфер от Фулъм през лятото на 2024 г.