ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 28.07.2026

Днешният ден е изпълнен с редица много любопитни спортни събития. Безспорно най-интересен ще бъде двубоят на ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Феновете на родния футбол ще могат да гледат на живо и дербито на Втора лига между Добруджа и Пирин Благоевград. Освен това продължава надпреварата от сериите АТР 500 във Вашингтон, както и снукър-турнира Шанхай Мастърс.

Какво може да гледате по телевизията днес:

11:30 Фехтовка: Световен шампионат в Хонгконг, Евроспорт 2

14:45 Снукър: Шанхай Мастърс, втори кръг, Евроспорт 2

15:30 Колоездене: Обиколка на Ен, първи етап, мъже, Евроспорт 1

18:00 Тенис: АТР 500 Вашингтон, МАХ Спорт 3

18:30 Футбол: Добруджа – Пирин, Втора лига, Диема спорт

20:30 Футбол: ЦСКА 1948 – Спартак Търнава, Лига на конференциите, bTV

21:00 Лека атлетика: Игри на британската общност в Глазгоу, Евроспорт 1

22:00 Футбол: Насионал – Тигре, МАХ Спорт 4