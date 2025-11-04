Любопитно:

Официално: Лудогорец се раздели със своя старши треньор

04 ноември 2025, 11:16 часа 239 прочитания 0 коментара
Лудогорец и Руи Мота се разделиха по взаимно съгласие, съобщават от българския шампион във вторник.

"Лудогорец официално се раздели с Руи Мота и екипа му. Наставникът на Лудогорец II Тодор Живондов ще води "орлите" до официалното назначаване на нов старши треньор", се казва в съобщението в официалната страница на клуба от Разград.

Пас към миналото

46-годишният португалец води "зелените" в 23 мача от всички турнири. Мота пое Лудогорец през лятото на 2025 година. Разградчани са на трето място в класирането в Първа лига и изостават на 11 точки от лидера Левски, който е изиграл един мач повече, пишат от БТА.

Джем Юмеров
