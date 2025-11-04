Официално: Лудогорец се раздели със своя старши треньор

Лудогорец и Руи Мота се разделиха по взаимно съгласие, съобщават от българския шампион във вторник.

Лудогорец и Руи Мота се разделиха

"Лудогорец официално се раздели с Руи Мота и екипа му. Наставникът на Лудогорец II Тодор Живондов ще води "орлите" до официалното назначаване на нов старши треньор", се казва в съобщението в официалната страница на клуба от Разград.

46-годишният португалец води "зелените" в 23 мача от всички турнири. Мота пое Лудогорец през лятото на 2025 година. Разградчани са на трето място в класирането в Първа лига и изостават на 11 точки от лидера Левски, който е изиграл един мач повече, пишат от БТА.

ОЩЕ: Глас от Разград: Въпрос на време е Лудогорец да излезе от кризата. Първенството е дълго