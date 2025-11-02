Глас от Разград: Въпрос на време е Лудогорец да излезе от кризата. Първенството е дълго

Старши треньорът на Лудогорец Тодор Живондов даде своето мнение след равенството на "орлите" при визитата на Черно море в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Специалистът отбеляза проблемите на разградчани, но увери, че е въпрос на време родният хегемон да излезе от кризата. Наставникът съжалява за контузията на Бърнард Текпетей, който пострада при сблъсък с главния съдия. Крилото със сигурност е аут за срещата с Ференцварош, като не е ясно колко точно ще отсъства.

Живондов: Вече изоставаме сериозно от Левски, но това не означава, че първенството не е дълго

„Поздравления и за двата отбора, беше голяма битка, и двата отбора имаха ситуации, но не можаха да ги оползотворят. Нашият вратар се справи отлично в 2 от ситуациите. Знаем си проблемите, въпрос на време е Лудогорец да излезе от тях. Колко ще бъде това време, не знам, но не вярвам, да бъде дълго“, започна Живондов след хикса между Черно море и Лудогорец.

"Трябва да се казват положителните неща, лошото е, че вече изоставаме сериозно от Левски, но това не означава, че първенството не е дълго и Лудогорец няма да опита да го догони“, отбеляза той. „Не смятам, че има напрежение у играчите, по-скоро ни липсват 2-3 поредни победи, за да може отборът да влезе в серия, за да бъде уверен. Днес загубихме важен футболист в лицето на Бърнард Текпетей. В най-скоро време Лудогорец ще изглежда много по-добре“, сигурен е специалистът.

„Съжалявам за загубата на Текпетей, тепърва ще разберем колко ще отсъства, но със сигурност няма да играе с Ференцварош, това е мач от друг турнир, изисква различна подготовка. Лудогорец трябва да бъде умен и пресметлив за мача с Ференцварош. Разочарованието идва от резултата, но първенството е дълго, на нас ни трябва търпение и верни решения в последната третина“, завърши временният старши треньор на Лудогорец.

