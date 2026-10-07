Огромен интерес от чужбина заплашва да остави Левски без ключов играч

Евертон Бала не се намира в най-силната си форма от началото на сезона, но въпреки това продължава да бъде важна част от плановете на старши треньора на Левски Хулио Веласкес. Според информация на “Мач Телеграф” причината за спада в представянето на бразилеца е свързана с това, че вниманието му е насочено към бъдещето му, тъй като е обект на интерес от чуждестранни клубове.

Настоящият договор на Евертон Бала изтича през идното лято, а ново споразумение все още липсва

Съществува вероятност Евертон Бала да последва бившия си съотборник Марин Петков и да продължи кариерата си в Саудитска Арабия. За разлика от национала обаче, бразилецът може да премине в друг клуб от местното първенство. Бала вече попада в полезрението на потенциални купувачи, а представители на футболиста са направили първоначални проучвания за личните условия при евентуален трансфер в Близкия изток.

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Ситуацията около бразилеца не се изчерпва само с интерес от Саудитска Арабия. Към него има запитвания и от руски клубове. В същото време вариантът за преминаване в Израел, който беше обсъждан по-рано, вече не стои на дневен ред. Причината е желанието на самия футболист да не продължи кариерата си там. За Левски бъдещето на Бала е особено важно и заради договора му. Крилото все още не е приело предложението за неговото подновяване, а настоящият му контракт изтича през идното лято.

На фона на всички разговори около евентуален трансфер статистиката на Бала през сезона остава сравнително скромна. Той има само два гола до момента. Първото му попадение дойде от пряк свободен удар при равенството с Университатя, а второто бе от дузпа при загубата с 2:4 от ЦСКА в турнира за Купата на България. Въпреки това Хулио Веласкес продължава да разчита на него. Испанският специалист цени способността на Бала да играе на различни позиции в атаката, както и активността му при пресата. Именно това е една от причините бразилецът да запазва мястото си в плановете на треньора, независимо от моментния спад във формата му.

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