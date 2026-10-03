Георги Костадинов разкри кога се завръща Акрам Бурас, изпрати послание и към националите

Спортният директор на Левски Георги Костадинов говори пред медиите след изиграването на благотворителния мач между лекари и легенди на "сините". Костадинов разкри кога ще се завърне от контузия един от основните ограчи на Левски Акрам Бурас. Именно от формата на алжиреца ще зависи и евентуалното подновяване на договора му с Левски. А Георги Костадинов обърна внимание и на националния отбор.

Георги Костадинов: За нас е удоволствие да работим с тях"

Ето какво каза Георги Костадинов: "Страхотна инициатива. Благодарим за поканата. Работим с тях вече от няколко години. Искам да благодаря на целия лекарски бранш. Гледаме да уважаваме лекарите, за да не си създаваме неприятности в работата с тях. Разбира се, за нас е удоволствие да работим с тях. Тази почивка ни дойде точно навреме. Имахме много натоварен график и контузени футболисти. Някои момчета не бяха правили подготовка. След паузата Левски ще изглежда още по-добре. Със сигурност ще се върне динамиката и енергията.

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"Бурас ще бъде готов във втората половина на месеца"

Искам да пожелая успех на националния отбор. Видях някои от момчетата. Бяха посърнали, знам каква негативна енергия се изсипва върху тях. Казах им да запазят позитивизъм и ще покажат, че са на по-високо ниво. Ако всичко е наред, Бурас ще бъде готов във втората половина на месеца. Имаме качеството и опитът. Ние сме шампиони и всеки трябва да се съобразява с нас. Свиквам с ново амплоа. Имам страхотна възможност и попивам нови неща. Неусетно минава кариерата на един футболист. Хубаво е да се събираме за такива инициативи и да споделяме стари мигове и истории".

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