От Ередивизи, през ЦСКА и САЩ, та чак до... Севлиево: Поршето се завърна в българския футбол

Бившата звезда на ЦСКА Едвин Джеси се завръща в българския футбол! 34-годишното крило ще носи екипа на новака във Втора лига Севлиево. Той подписва с новия си тим като свободен агент. За последно нидерландският футболист от ганайски произход игра във Висшата лига на Армения за ФК Гандзасар. Преди това е защитавал цветовете на тимове от Ередивизи, а след "армейците" е минал и през ФК Далас.

Джеси, който получи прякора "Поршето" по време на престоя си в ЦСКА в периода 2018-2020 година, изигра общо 61 мача със 7 гола и 11 асистенции във всички турнири за столичния гранд. През есента на 2019-а преминава под наем в американския ФК Далас (4 мача, 0 гола), като според медийните публикации трансферната му цена към онзи момент е 2,5 млн. долара.

Джеси е роден на 1 юли 1991 г. в Амстердам. Юноша е на АЗ Алкмаар, като в родината си защитава цветовете на АЗ (2010-2012), Телстар (2011), Де Граафшап (2012), Твенте (2012/13), Хераклес (2013-2015), Рода Керкраде (2015/16), а впоследствие и норвежкия Олесунд (2016-2017), турските Самсунспор (2020) и Болуспор (2021), израелския Бейтар Йерусалим (2021/22), албанския Кукеси (2022/23) и гръцкия Айоликос (2023/24). Офанзивният футболист има и 5 срещи с 1 гол за националния отбор на Гана.