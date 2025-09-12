Войната в Украйна:

След липса на комуникация с БФС: Стана ясно къде ЦСКА ще гостува на Арда Кърджали

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз е взела окончателно решение за мястото на провеждане на отложения двубой от петия кръг на Първа лига между Арда и ЦСКА. Според "Тема Спорт" срещата на 18 септември с начален час 17:30 часа ще се проведе в Стара Загора. Дотук се стигна, след като кърджалийци поискаха повторно пренасрочване на сблъсъка. Причина за това беше ремонт на терена на „Арена Арда“, който стартира в началото на международната пауза.

Целта бе теренът да е в оптимално състояние в рамките на три седмици – за домакинството на Черно море на 22 септември, понеделник. От родната централа обаче изненадаха Арда с насрочването на двубоя с ЦСКА за няколко дни по-рано. Кърджалийци твърдят, че никой от Съюза не се е консултирал с тях при съставянето на програмата. 

Въпреки това БФС отхвърли искането за повторно отлагане. Опциите за изход от ситуацията били „Христо Ботев“ в Пловдив и „Берое“ в Стара Загора. Разговорите за ползване на „Колежа“ обаче не са довели до позитивна развръзка и в крайна сметка мачът ще се проведе под Аязмото. Промяната ще бъде официализирана от Спортно-техническата комисия към БФС до часове.

Както е известно, първоначално Арда и ЦСКА трябваше да играят на 18 август, понеделник, но заради европейските ангажименти на кърджалийци двубоят беше отложен.

