"Лудогорец спокойно може да захвърли битката за титлата и да гони Лига Европа"

Българският шампион Лудогорец спокойно може да си позволи да захвърли битката за титлата и да хвърли всички сили в преследване на възможно по-предно класиране във втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа. Разградчани си спечелиха място в плейофите и ще се изправят срещу унгарския Ференцварош. Въпреки че имат две загуби и равенство срещу този съперник, "орлите" въобще не бива да бъдат отписвани, защото са в съвсем различна ситуация.

Лудогорец има реален шанс да е сред последните 16 отбора в Лига Европа

Подобни коментари бяха направени в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Според спортния журналист Стефан Йорданов, Лудогорец, който е 14-кратен пореден шампион на България, може да захвърли битката за титлата, за да се фокусира изцяло върху Лига Европа, където приходите са в пъти повече. Само до момента "орлите" са спечелили над 7 милиона евро от Лига Европа за сезона, но и "зелените" по всяка вероятност ще се борят на всички фронтове.

Престиж и милиони от Европа, но Лудогорец със сигурност ще се бори на всички фронтове

"Лудогорец спокойно може да захвърли битката за титлата с цел гонене на елиминации. Съвсем сериозно го казвам, защото Лудогорец има реален шанс да стигне до последните 16 в Лига Европа. Разликите в приходите от двете надпревари знаем какви са. Лудогорец до момента е взел над 7 милиона евро, вдига коефициента за всички български отбори", каза Стефан Йорданов от Actualno.com.

"Естествено, че няма да оставят битката за титлата, те ще се борят на всички фронтове. Лудогорец е в много по-различна ситуация и може да отстрани Ференцварош. А и се предполага, че вече ще могат да разчитат на двамата си нападатели Руан Круз и Квадво Дуа", добави още той. На сходно мнение бе и неговият колега Бойко Димитров: "Струва ми се, че ги отписват за мачовете с Ференцварош, но Лудогорец въобще не са за отписване. На унгарците няма да им бъде никак лесно. Лудогорец може да прескочи Ференцварош и да продължат към елиминациите."

