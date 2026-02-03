Войната в Украйна:

Голям български талант подписа с 11-ия в Серия А

Един от най-талантливите юноши на Ботев Пловдив - Деан Несторов, подписа с италианския Сасуоло. Полузащитникът е бил следен от „зелено-черните“, които в крайна сметка са се решили да го привлекат. Преди празниците той е бил извикан на проби, които е преодолял успешно.

Деан Несторов е юношески национал на България

Играчът на „канарчетата“ във възрастовата група U17 е подписал полупрофесионален договор до лятото и при добро представяне след края на сезона ще му бъде предложен и професионален.

Родният полузащитник дебютира за националния отбор на България до 15 години още през пролетта на 2024 г., а няколко месеца по-късно се изкачи до селекцията U17.

Бойко Димитров
