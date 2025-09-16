Войната в Украйна:

От село Мусомище до №1 в Европа: Великият българин, който вкара победен шедьовър на Барселона пред над 60 000

16 септември 2025, 00:56 часа 516 прочитания 0 коментара
От село Мусомище до №1 в Европа: Великият българин, който вкара победен шедьовър на Барселона пред над 60 000

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Той е толкова велик, че могат да се извадят десетки акценти от неговата кариера. Този момент, изписан в заглавието, изобщо не изчерпва постиженията му, но е препратка към паметен мач за българския футбол. Той е един от тримата ни легендарни играчи със "Златна обувка" на Европа. Двукратен шампион на България с ЦСКА, носител на Купата с "армейците" и с Ботев Пловдив. Неговото име е Георги Славков.

Легендата Георги Славков

Роден е на 11 септември 1958 г. в село Мусомище, Гоцеделчевско, но това не му пречи да се развие до топ състезател на Стария континент. Играе като офанзивен полузащитник и централен нападател за школите на Тракия Стамболийски и Ботев Пловдив (тогава Тракия Пловдив). Впоследствие става редовна част от първия тим на "канарчетата".

През юли 1979 е футболист на ЦСКА. "Първия път преминах в ЦСКА след лична заповед от министъра на отбраната – генерал Добри Джуров. Бях войник, получавам писмото и отивам право в щаба на „Ботев“ да питам к`во става. Хората там само дето не ми се изсмяха. Знаеха, че няма мърдане", разказва години по-късно Бенкса, както наричат Славков.

Георги Славков

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

През юли 1980 се завръща в Ботев Пловдив. Печели Купата на Съветската армия, а през сезон 1980/81 е голмайстор на А група с 31 гола за "жълто-черните" и става носител на Златната обувка на Франс футбол, като е един от тримата българи постигнали това, заедно с Петър Жеков и Христо Стоичков. 1981 година ще остане в кариерата му с още едно значимо събитие - два гола срещу Барселона в два мача, единият от които победен за съответната среща.

Паметните мачове с Барселона

Жребият в турнира за Купата на Националните купи (КНК) отрежда силният отбор на Барселона за съперник на Ботев. В първия мач на "Камп Ноу" каталунският гранд разгромява българския си съперник с 4:1. Почетното попадение за гостите реализира именно Бенкса. В реванша на 30 септември Ботев пише история. Пред повече от 60 000 зрители, на препълнения 2 часа преди началото на мача стадион „9 септември” „жълто-черните” бият европейския и световен футболен гранд с 1:0 и постигат един от най-значимите успехи в клубната история. Автор на гола пак е Славков, който в 35-ата минута блестящо насочва топката в очертанията на вратата от пряк свободен удар и тя се оплита в мрежата.

Георги Славков

След това кариерата на родения в село Мусомище се развива прекрасно. Той става шампион на България с ЦСКА през сезон 1982/83, двукратен носител на Купата на България с ЦСКА през 1982/83 и 1984/85, двукратен носител на Купата на Съветската армия с ЦСКА през 1984/85 и 1985/86. Продаден е на Сент Етиен Франция през лятото на 1986 и изиграва 16 мача за тима. През лятото на 1987 акостира в Шавеш Португалия, където записва 89 мача с 15 гола. През лятото на 1991 става футболист на Апоел Тел Авив Израел. През 1992-ра е в Нес Сиона Израел. Завръща се в Ботев Пловдив и е в тима от януари до юли 1993.

Два пъти попада в топ 3 на анкетата за най-добър футболист. Определено обаче онази 1981-ва, в която печели "Златна обувка" за голмайстор на Европа, Купа и вкарва два гола на Барселона, ще остане завинаги в историята.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Барселона Ботев Пловдив Георги Славков Спортни рубрики Actualno.com Окачените бутонки
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес