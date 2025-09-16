От село Мусомище до №1 в Европа: Великият българин, който вкара победен шедьовър на Барселона пред над 60 000

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Той е толкова велик, че могат да се извадят десетки акценти от неговата кариера. Този момент, изписан в заглавието, изобщо не изчерпва постиженията му, но е препратка към паметен мач за българския футбол. Той е един от тримата ни легендарни играчи със "Златна обувка" на Европа. Двукратен шампион на България с ЦСКА, носител на Купата с "армейците" и с Ботев Пловдив. Неговото име е Георги Славков.

Легендата Георги Славков

Роден е на 11 септември 1958 г. в село Мусомище, Гоцеделчевско, но това не му пречи да се развие до топ състезател на Стария континент. Играе като офанзивен полузащитник и централен нападател за школите на Тракия Стамболийски и Ботев Пловдив (тогава Тракия Пловдив). Впоследствие става редовна част от първия тим на "канарчетата".

През юли 1979 е футболист на ЦСКА. "Първия път преминах в ЦСКА след лична заповед от министъра на отбраната – генерал Добри Джуров. Бях войник, получавам писмото и отивам право в щаба на „Ботев“ да питам к`во става. Хората там само дето не ми се изсмяха. Знаеха, че няма мърдане", разказва години по-късно Бенкса, както наричат Славков.

През юли 1980 се завръща в Ботев Пловдив. Печели Купата на Съветската армия, а през сезон 1980/81 е голмайстор на А група с 31 гола за "жълто-черните" и става носител на Златната обувка на Франс футбол, като е един от тримата българи постигнали това, заедно с Петър Жеков и Христо Стоичков. 1981 година ще остане в кариерата му с още едно значимо събитие - два гола срещу Барселона в два мача, единият от които победен за съответната среща.

Паметните мачове с Барселона

Жребият в турнира за Купата на Националните купи (КНК) отрежда силният отбор на Барселона за съперник на Ботев. В първия мач на "Камп Ноу" каталунският гранд разгромява българския си съперник с 4:1. Почетното попадение за гостите реализира именно Бенкса. В реванша на 30 септември Ботев пише история. Пред повече от 60 000 зрители, на препълнения 2 часа преди началото на мача стадион „9 септември” „жълто-черните” бият европейския и световен футболен гранд с 1:0 и постигат един от най-значимите успехи в клубната история. Автор на гола пак е Славков, който в 35-ата минута блестящо насочва топката в очертанията на вратата от пряк свободен удар и тя се оплита в мрежата.

След това кариерата на родения в село Мусомище се развива прекрасно. Той става шампион на България с ЦСКА през сезон 1982/83, двукратен носител на Купата на България с ЦСКА през 1982/83 и 1984/85, двукратен носител на Купата на Съветската армия с ЦСКА през 1984/85 и 1985/86. Продаден е на Сент Етиен Франция през лятото на 1986 и изиграва 16 мача за тима. През лятото на 1987 акостира в Шавеш Португалия, където записва 89 мача с 15 гола. През лятото на 1991 става футболист на Апоел Тел Авив Израел. През 1992-ра е в Нес Сиона Израел. Завръща се в Ботев Пловдив и е в тима от януари до юли 1993.

Два пъти попада в топ 3 на анкетата за най-добър футболист. Определено обаче онази 1981-ва, в която печели "Златна обувка" за голмайстор на Европа, Купа и вкарва два гола на Барселона, ще остане завинаги в историята.