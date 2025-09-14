Учи се на футбол на улицата, игра като защитник, а стана един от най-великите голмайстори на Барселона

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

В историята на Барселона се отличават имената на някои от най-добрите нападатели в историята на футбола. На пиедестал стои името на Лионел Меси - най-великият футболист за всички времена. Но там са и имена като Самуел Ето'о, Ривалдо, пък и Христо Стоичков. Един друг велик нападател, който достойно се нареща до тези имена, често се забравя от феновете на играта. И това е Патрик Клуйверт - нидерландецът, който се научи на футбол на улицата, за да стане един от най-големите голмайстори в историята.

Патрик Клуйверт - един от легендарните голмайстори в световния футбол

Клуйверт е роден на 1 юли 1976 година в Амстердам. Баща му е бивш професионален футболист от Суринам, а майка му е родена в Кюрасао. От дете започва да рита топка на улицата. В един момент влиза в школата на Шелингвуде, където само за година показва изключителен потенциал и е привлечен в младежката академия на местния гранд Аякс, като в началото играе като защитник, а после е открит потенциалът му в атака. Оттам започва и пътят на Клуйверт към големия футбол - през различните възрасти в академията на Аякс и в юношеския национален отбор на Нидерландия до това да дебютира при мъжете на 18-годишна възраст.

На 18 години Клуйверт бележи победен гол срещу Милан и носи Шампионска лига на Аякс

Клуйверт прави невероятен дебют - бележи гол още в първия си мач за Аякс, и то срещу местния враг Фейенорд в мач за Суперкупата на Нидерландия през 1994-та. В следващия сезон младият стрелец вкарва 18 гола в 25 мача, за да помогне на отбора на Луис ван Гаал да стане шампион без допусната загуба. Тогава той има възможността да играе с невероятно поколение футболисти, сред които Едгар Давидс, Кларънс Сеедорф, Едвин ван дер Сар. Този талантлив отбор на Аякс стига до финала на Шампионска лига, където побеждава Милан. Познайте с чий гол - на Клуйверт, който влиза като резерва и бележи в 85-ата минута за крайното 1:0.

Краткият престой в Милан и инфарктният трансфер в Барселона - с помощта на Ван Гаал

18-годишният Клуйверт се превръща в най-младия голмайстор на финал на Шампионска лига в цялата история на турнира. Следва още един успешен сезон за младока, в който вкарва 15 гола в 28 мача. През 1997-ма обаче идва време за промяна - Клуйверт отказва да преподпише с Аякс и отива в един от най-големите грандове в Европа: Милан. В първия си сезон вкарва 6 гола в 27 мача в Серия А, но изненадата идва в последния час преди затварянето на летния трансферен прозорец на 1998-ма - Клуйверт е закупен от испанския колос Барселона.

Клуйверт и Ривалдо - атомното дуо на Барселона

Трансферът на Клуйверт в Барселона не е случаен - той е привлечен от бившия си ментор в Аякс Луис ван Гаал. Нидерландецът започва да си партнира в атака с Ривалдо, като атомното дуо извежда каталунците до защита на титлата в Ла Лига през сезон 1998/99. В следващите сезони Клуйверт почти редовно е голмайстор на отбора. Въпреки добрите му индивидуални изяви, Барса влиза в серия от 5 години без значим трофей. Така след 6 години на "Камп Ноу", в които вкарва 124 гола в 249 мача, през лятото на 2004 Клуйверт е освободен от клуба.

Клуйверт минава през четири клуба в залеза на кариерата си

Именно 2004 година се явява и годината, от която кариерата на Клуйверт тръгва надолу. Следват престои в Нюкасъл, Валенсия, ПСВ и Лил, но не оставя особена следа. Той играе в продължение на десетилетие за националния отбор на Нидерландия - в периода 1994 до 2004 г., като се отчита с 40 гола в 79 мача, превръщайки се в четвъртия най-резултатен футболист в историята на "лалетата". Играе и на три европейски първенства, както и на Световното през 1998 г., а на Евро 2000 става и голмайстор на турнира с 5 гола. Изявите му в този период карат Пеле да го включи в списъка на FIFA за 125-те най-велики живи футболисти в историята.

Патрик Клуйверт - нападател, който се отличаваше с техниката и бързината си, но и с футболната си интелигентност. Бързият му крак и отличното първо докосване бяха още по-впечатляващи на фона на значителния му ръст от 191 сантиметра. Подобно на Роналдо Назарио, и Клуйверт ползваше атрактивни финтове като така популярното "обръщане на Кройф", от което всеки бранител сънуваше кошмари. Въпреки техническите си умения, Клуйверт често бе критикуван за по-избухливия си нрав. Но навярно тъкмо това е необходимо за един нападател, за да бъде успешен, както добре знаем от Христо Стоичков...

