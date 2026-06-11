Отслабнал и побелял, но преборил болестта: Любо Пенев се завърна във футбола! (СНИМКИ)

Легендата на българския футбол Любослав Пенев се завръща! Ел Голеадор пребори коварната болест за втори път и вече официално е треньор на Локомотив София. За последно той води отбор през 2024 г., когато беше начело на Локомотив Пловдив. Тогава беше открито заболяването и той се оттегли. През последните месеци стана ясно, че състоянието на Пенев се е влошило. Наложи се да се лекува в Германия, но след дълга борба, той отново излезе победител. Днес, на 11 юни, той даде първата си пресконференция като треньор на Локомотив София.

Любо Пенев: “Тази крачка ще бъде изключително важна“

Ето какво каза завърналият се Любо Пенев за състоянието си: “Мечтаех за този момент от самото начало. За всяко нещо си има момент. Трябва да измине определено време. В момента се чувствам добре, изследванията са добре, което е много важно. Това ми позволява да се върна към моето професионално ежедневие.

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Тази крачка, която правя, ще бъде изключително важна за моето напълно възстановяване. Лечението не спира. Никой не знае колко време ще продължи. С вяра, дух и характер нещата ще се получат. Много хора казват битка. Аз бих го нарекъл война, която ще продължи доста време. Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител. Аз ще спечеля войната.

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“Не съм перфектен“

Всеки се променя във времето. Особено когато трябва да преодолее такива препятствия. Философията, която имам за живота и за работата във футбола, се променя в положителна посока. Не съм перфектен. През това време съм имал време да наблюдавам много неща.

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Аз не съм много по приказките, не очаквайте да има детайли около моето възстановяване. Спокоен съм, защото за мен се грижат едни от най-добрите специалисти в тази област на медицината. Имам им абсолютно доверие. Медицинският протокол си продължава, аз го следвам. Най-сериозният и отговорен мач“.

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