"Пак се гушкат, гледай ги... може ли вече да псувам": Култов момент от финала Лудогорец - Левски (ВИДЕО)

Финалът за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски вкара и иновация в българския футбол. За пръв път главният съдия на срещата бе с боди камера, която снимаше в реално време през неговия поглед. Отговорността се падна на рефера Мариян Гребенчарски, който наскоро бе награден и за най-добър млад съдия. А Гребенчарски определено не се притесняваше от камерата на гърдите си - видимо от неговата вербална комуникация с играчите.

Първи мач в българския футбол с боди камера - и първи забавни моменти

В социалните мрежи се разпространи видео от любопитен момент от мача. При корнер пред вратата на Лудогорец Гребенчарски бе чут да разговаря в съвсем неформален, дори жаргонен тон с футболистите. На рефера му се наложи да привика "Гошко" и "Тони" - капитаните Георги Костадинов и Антон Недялков, за да ги предупреди да няма "гушкания" в наказателното поле.

Играчите обаче очевидно не се трогнаха, като продължиха да се държат в пеналтерията, което накара Гребенчарски да отсече: "Пак се гушкат, гледай ги". Последва и мощен вик, с който да опита да стресне футболистите на двата отбора да не извършват непозволени действия. Накрая пък Гребенчарски попита колегите си извън терена: "Може ли вече да псувам?".

