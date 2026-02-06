Спорт:

"Пак се гушкат, гледай ги... може ли вече да псувам": Култов момент от финала Лудогорец - Левски (ВИДЕО)

06 февруари 2026, 10:05 часа 490 прочитания 0 коментара
"Пак се гушкат, гледай ги... може ли вече да псувам": Култов момент от финала Лудогорец - Левски (ВИДЕО)

Финалът за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски вкара и иновация в българския футбол. За пръв път главният съдия на срещата бе с боди камера, която снимаше в реално време през неговия поглед. Отговорността се падна на рефера Мариян Гребенчарски, който наскоро бе награден и за най-добър млад съдия. А Гребенчарски определено не се притесняваше от камерата на гърдите си - видимо от неговата вербална комуникация с играчите.

Първи мач в българския футбол с боди камера - и първи забавни моменти

В социалните мрежи се разпространи видео от любопитен момент от мача. При корнер пред вратата на Лудогорец Гребенчарски бе чут да разговаря в съвсем неформален, дори жаргонен тон с футболистите. На рефера му се наложи да привика "Гошко" и "Тони" - капитаните Георги Костадинов и Антон Недялков, за да ги предупреди да няма "гушкания" в наказателното поле.

Мариян Гребенчарски

Играчите обаче очевидно не се трогнаха, като продължиха да се държат в пеналтерията, което накара Гребенчарски да отсече: "Пак се гушкат, гледай ги". Последва и мощен вик, с който да опита да стресне футболистите на двата отбора да не извършват непозволени действия. Накрая пък Гребенчарски попита колегите си извън терена: "Може ли вече да псувам?". 

По-рано пък от БФС показаха съдийски решения от мача и се обосноваха за тях (ВИДЕО).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски БФС Суперкупа на България Лудогорец Мариян Гребенчарски
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес