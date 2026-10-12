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По модела на Левски: Още един гранд в българския футбол ще се спасява с дарения от феновете

12 октомври 2026, 12:39 часа 826 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
По модела на Левски: Още един гранд в българския футбол ще се спасява с дарения от феновете

Локомотив Пловдив предприе нова стъпка за справяне с финансовите затруднения, през които преминава клубът. "Черно-белите" обявиха откриването на специална дарителска банкова сметка, чрез която привържениците ще могат да подпомагат издръжката на представителния отбор. Решението е взето след множество съобщения от фенове, изразили желание да помогнат финансово на любимия си тим. От ръководството подчертават, че инициативата е изцяло доброволна и обещават отчетност за събраните и изразходваните средства.

Локомотив откри отделни сметки за първия отбор и школата

В официално съобщение клубът обясни, че след последната позиция на ръководството редица привърженици са потърсили начини да окажат финансова подкрепа. В отговор Локомотив е обособил две отделни дарителски сметки. За детско-юношеската школа ще се използва вече съществуваща банкова сметка, докато за представителния тим е открита нова, предназначена единствено за неговата издръжка. 

"Осъзнаваме, че доверието на привържениците е отговорност, която трябва да бъде оправдана. Затова ще се стремим да осигурим необходимата отчетност за постъпилите средства и тяхното разходване", заявиха от клуба. 

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Локомотив Пловдив

"Тази инициатива не е задължение за никого" 

От Локомотив изрично уточниха, че не поставят финансови изисквания към своите привърженици, а предоставят възможност на желаещите да помогнат. "Тя е възможност за всички, които сами изразиха желание да помогнат на Локомотив в настоящия труден период", посочиха "черно-белите". 

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Ръководството благодари на феновете за подкрепата им както чрез дарения, така и чрез посещения на мачовете и закупуване на билети. 

Банкова сметка за дарения към представителния отбор:

  • Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив"
  • Банка: International Asset Bank
  • IBAN: BG44 IABG 7095 1401 3466 01
  • BIC: IABGBGSF
  • Валута: EUR
  • Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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