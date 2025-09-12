Пореден нов в Берое: Заралии привлякоха млад защитник с мачове в португалския елит

Футболният Берое официално привлече левия краен бранител Аугусто Дабо, който за последно е бил част от португалския елитен Боавища, съобщиха от отбора.

"Топло го приветстваме в клуба и му желаем много успехи в този нов етап с ПФК Берое", написаха от клуба при представянето на играча. Аугусто Дабо е на 21 години и е роден в Гвинея-Бисау, но притежава и португалско гражданство. Защитникът вече тренира с новите си съотборници и се подготвя за своя дебют. Дабо е записал 16 мача с екипа на Боавища.

Днес Берое посреща Ботев (Враца) в откриващия мач от осмия кръг на футболната Първа лига. Двубоят започва в 17:30 часа на стадион "Берое".