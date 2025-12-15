Кабинетът подаде оставка:

Ботев Пловдив с предложение към БФС и ПФС относно Купата на България

Ръководството на Ботев Пловдив излезе с предложение към БФС и Професионалната футболна лига относно 1/4-финалите на турнира за Купата на България. Както е известно, двубоите от тази фаза на надпреварата са предвидени да се играят в периода между 10 и 12 февруари 2026 година. Шефовете на „канарчетата“ обаче призоваха футболния съюз и ПФЛ да ги отложат за края на февруари или началото на март.

Причината е, че се очаква през февруари атмосферните условия в България да бъдат лоши и неподходящи за футбол. От Ботев са категорични, че с оглед на големия зрителски интерес към срещите от 1/4-финалите на Купата на страната е по-логично тези мачове да се състоят при по-добро време.

Ботев излезе с дълга декларация

❗️Нашето предложение е ясно – насрочете мачовете от 1/4-финалите за Купата на България в края на февруари или началото на март.

„ПФК Ботев Пловдив се обръща към представителите на Българската професионална футболна лига и Българския футболен съюз с официално предложение относно датите на провеждане на четвъртфиналите за Купата на България. Както вече стана ясно, в четвъртък ще бъде теглен жребият за тази фаза от надпреварата, а двубоите са насрочени за периода 10-12 февруари 2026 година. За сравнение, полуфиналите от турнира ще се проведат на 7 и 22 април“.

„За първи път двубоите от четвъртфиналната фаза ще се играят толкова рано през годината, което не е в полза нито на футболните клубове, нито на привържениците на отборите. Времето в България в средата на февруари предразполага към лоши метеорологични условия, което с оглед и на тревната настилка на много от стадионите няма да доведе до особено атрактивен футбол“.

„Студеното време ще затрудни привържениците да посетят мачовете, които с оглед на отборите, класирали се за тази фаза, предвещават много битка и голям зрителски интерес. Нашето предложение е ясно – насрочете мачовете от 1/4-финалите за Купата на България в края на февруари или началото на март. Нека напълним стадионите, нека предпазим футболистите от лошите терени и да зарадваме футболна България с атрактивни сблъсъци!“, се казва в позицията на Ботев Пловдив.

Бойко Димитров
