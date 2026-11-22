По традиция силното Гран при на Лас Вегас във Формула 1 и тази година не разочарова. То предложи много изпреварвания, като в него се подобри рекорда за най-много размени на позиции за всички времена. Макс Верстапен триумфира с преднина от под 1 секунда пред втория Ландо Норис и така записа четвърта победа в последните си 6 състезания. А световният шампион Андреа Кими Антонели завърши извън подиума.

Гран при на Лас Вефас завърши с 352 изпреварвания

Гран при на Лас Вегас предложи много изпреварвания, като подобри рекорда за най-много размени на позициите в историята на Формула 1. Пилотите се задминаха един друг цели 352 пъти за 50 обиколки. 35 от изпреварванията бяха за първото място, като самият Макс Верстапен, който спечели надпреварата, прекара немалка част от състезанието на позиция, различна от челната. 352-те изпреварвания подобриха досегашния рекорд с почти двойно по-голяма бройка. До този момент най-много размени на позиции бяха регистрирани при смесени условия в Гран при на Нидерландия през 2023 г. - 188. А рекордът на сухо държеше Гран при на Китай от 2016 г. със 170 изпреварвания.

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Макс Верстапен записа четвърта победа в шест състезания

В крайна сметка Макс Верстапен взе победата в Гран при на Лас Вегас с преднина от 0.639 секунди пред втория Ландо Норис. На третото място остана съотборника на Норис в Макларътн Оскар Пиастри, който започна състезанието от 17-ата позиция заради наказание. Четвърти завърши световният шампион Андреа Кими Антонели. А топ 10 беше допълнен от Пиер Гасли, Франко Колапинто, Люис Хамилтън, Карлос Сайнц, Джордж Ръсел и Шарл Леклер.

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