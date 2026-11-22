Арсенал успя да измъкне точка след оспорван мач с Нюкасъл от 11-ия кръг на Висшата лига. "Артилеристите" поведоха в 33-ата минута, но допуснаха обрат и в 62-рата вече изоставаха в резултата. В крайна сметка възпитаниците на Микел Артета стигнаха до равенството в 78-ата минута и срещата завърши при резултат 2:2. Но лошата новина за Арсенал дойде в 69-ата минута, когато Давид Рая напусна принудително терена заради контузия в лявата ръка.

Микел Артета: "Сега ще бъде прегледан"

След края на срещата Микел Артета потвърди най-лошата новина за "топчиите" - титулярният страж Давид Рая е контузен и ще трябва да премине през ядрено-магните резонанс, за да могат от клуба да бъдат сигурни каква точно е травмата: "За съжаление трябваше да излезе, което никога не е добра новина. Сега ще бъде прегледан и вероятно утре ще му направят ядрено-магнитен резонанс, за да видим точно какво му се е случило. Не знам как стана и каква е травмата в момента, така че ще почакаме и ще видим утре".

Още: Гениален ход на Нюкасъл срина Арсенал, но не стигна за победата в 4-голово шоу

Давид Рая спечели "Златната ръкавица" в 3 поредни години

По-дългосрочно отсъствие на Давид Рая ще нанесе големи щети на Арсенал, тъй като той е много важна част от защитата на "топчиите". Както е известно, лондонският гранд разчита именно на отбраната си - тя е едно от най-големите оръжия на Арсенал. От началото на сезона Давид Рая е допуснал едва 8 гола в 11 мача от Висшата лига, а през последните 3 години, испанецът неизменно печели "Златната ръкавица" за най-много "сухи мрежи" в английския елит.

Още: Сериозен удар по Арсенал преди срещите с Реал Мадрид, Тотнъм и Манчестър Юнайтед