Най-малко 24 души са загинали, след като препълнен кораб, превозващ хора към погребение в южната част на Нигерия, се е преобърнал вчера, съобщи местната агенция за справяне с извънредни ситуации, цитирана от Ройтерс и БТА. Властите съобщиха, че спасителните операции продължават, като 24 тела са открити до момента. Двадесет и четири души са оцелели и са спасени. Според полицията плавателният съд е имал технически проблеми. Още: След обърната лодка и ухапвания от акули: Спасиха десетки, издирването на още пострадали продължава

Губернаторът на щата Байелса посети мястото на инцидента и разпореди да се започне разследване. Според него трагедията е щяла да бъде избегната "ако всеки отдел на федералните, щатски и местни власти си е изпълнявал задълженията съвестно". Инцидентите с плавателни съдове са често срещани в Нигерия, особено по реките, тъй като правилата за безопасност често се пренебрегват. Още: Корабокрушение край Крит: Най-малко 18 мигранти загинаха