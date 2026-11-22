"Смятам, че Владимир Путин няма да гледа с носталгия назад към тази среща". Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски, визирайки срещата между Путин, китайския авторитарен лидер Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп в Шънджън, Китай. Сикорски изрично подчерта, че срещата е организирана по молба на Путин и затова и унижението му е толкова голямо: "Неговата вечна фантазия беше да бъде разделен светът между "тримата големи", а на масата бяха "двама големи и половина" - Още: "Ядрена война никога не трябва да се води": Си Дзинпин го каза, Путин се подписа
"Китайците ясно заявиха – и това беше основното послание на срещата – че буквално показват на Владимир Путин мястото му в йерархията, до съпругата на Си Дзинпин. В този момент китайците престанаха да се преструват, че считат Русия за равностоен партньор - считат я за партньор от по-ниско ниво", уточни Сикорски:
Polish Foreign Minister Sikorski: Vladimir Putin will not remember this summit with nostalgia, because it was reportedly organized at his request. The Chinese made it very clear — and this was the main message of the meeting — that they were literally showing Vladimir Putin his place in the hierarchy, next to his wife, Inga. This is the moment when the Chinese stopped pretending that they regard Russia as an equal partner and publicly demonstrated that they consider Russia a partner of lower rank.— Clash Report (@clashreport) November 22, 2026
"Нека си спомним какво беше Ялта. Тя беше потвърждение и легитимиране на сфери на влияние, които американските и съветските войски вече имаха под свой контрол. Днес две велики сили, Съединените щати и Русия, поне в нашия регион, не са в състояние да спечелят войни срещу значително по-слаби партньори. Така че е напълно нереалистично Русия да говори за установяване на руска сфера на влияние върху държави, които в момента не контролира или не може да завладее", подчерта полският външен министър:
Polish Foreign Minister Sikorski: Let us remember what Yalta was. It was the confirmation and legitimization of spheres of influence that American and Soviet troops already had under their control. Today, two great powers, the United States and Russia, at least in our region, are unable to win wars against considerably weaker partners. So for Russia to talk about establishing a Russian sphere of influence over countries it does not currently control, or cannot conquer, is completely unrealistic.— Clash Report (@clashreport) November 22, 2026
А през това време президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да ласкае Путин - Още: "Мир чрез сила": Белият дом пусна видео за тристранната среща и изряза Путин на финала
He really posted this. https://t.co/6dHKag3C72— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2026