Испанският гранд Реал Мадрид се измъкна с драматичен обрат при завръщането на клубния футбол. "Кралете" постигнаха успех с 2:1 над Селта Виго в мач от 13-ия кръг на Ла Лига. Келтите започнаха ударно и рано излязоха напред в резултата. Реал Мадрид така и не успя да отговори през първата част, а Килиан Мбапе пропусна да се разпише от дузпа. Джуд Белингам изравни след почивката, но изглеждаше, че срещата ще завърши наравно. Тогава "златната резерва" на Жозе Моуриньо - Карлос Еспи, отново блесна.

Реал се измъкна от грешна стъпка срещу Селта

Изненадващо келтите започнаха по-активно и притиснаха мадридчани в тяхната половина. В началните минути реакциите на Тибо Куртоа бяха тествани на няколко пъти. Белгийският страж се справяше добре до 6-а минута, когато бе оставен без шанс. Пабло Дуран бе изведен на отлична позиция и прати топката в мрежата на Реал. Секунди по-късно Уго Алварес бе близо до това до удвои аванса на Селта, но ударът му бе спасен. "Кралете" се задействаха и на свой ред започнаха да атакуват, за да възстановят равенството. Те направиха куп пропуски, но получиха златен шанс в 39-а минута, когато съдията отсъди дузпа в тяхна полза. Килиан Мбапе застана зад топката и стреля, но не успя да намери очертанията на вратата. Така Селта се оттегли на почивката с минимален аванс.

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"Кралете" излязоха на полувремето в търсене на изравнителното попадение. Постепенно те засилваха натиска си и това даде желания резултат в 66-а минута, когато отлична контраатака завърши с попадение на Джуд Белингам за 1:1. Последваха минути без сериозни опасности, въпреки че и двата тима атакуваха. Така се стигна до 86-а минута, когато появилият се от пейката Карлос Еспи донесе победата на Реал Мадрид, след като Винисиус Жуниор качи топката на главата му, а той не пропусна да се разпише.

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