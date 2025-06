Португалци извиват ръцете на Левски за бразилско крило

Португалски клуб извива ръцете на ръководството на Левски за бразилско крило. Става въпрос за тима на Санта Клара, който иска сериозна сума, за да се раздели с 25-годишния Рилдо. Кариоката е една от основните трансферни цели на „сините“ като от няколко дни шефовете на столичани водят преговори с колегите си от Иберийски полуостров за неговото привличане на стадион „Георги Аспарухов“.

Според колегите от „Мач Телеграф“ ръководството на Санта Клара иска 500 хиляди евро, за да се раздели с Рилдо. Сумата е доста висока за Левски и затова шефовете на българския гранд всячески се опитват да я намалят. Ако това не се случи, „сините“ могат да опитат да вземат бразилското крило под наем до края на сезона с опция за откупуване. Все още обаче няма яснота дали португалският тим ще се съгласи на подобна сделка.

Levski Sofia is in talks for Brazilian midfielder Rildo. He is owned by Portuguese club Santa Clara but plays on loan at Portuguesa.

