Последният нов в ЦСКА: Готов съм да бъда част от червената армия (ВИДЕО)

07 януари 2026, 12:32 часа 325 прочитания 0 коментара

Един от дългоочакваните футболисти в ЦСКАИсак Соле, говори за първи път, откакто се присъедини към 31-кратните шампиони преди броени часове. Във вторник стана ясно, че е подписал договор с „армейците“ за срок от три години.

Исак Соле е петото ново попълнение на ЦСКА

„Същият град. Различен цвят. Готов съм да бъда част от червената армия. Само ЦСКА“, каза Соле в първата си изява пред клубната медия. Той беше привлечен от тима на Славия.

Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Исак започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба.

През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

Бойко Димитров
