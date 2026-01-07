ЦСКА разтрогва договора на любимец на Сектор Г

Един от големите любимци на феновете на ЦСКА в последните години е много близо до напускане на клуба. Става въпрос за вратаря на „армейците“ Густаво Бусато. Според информация на колегите от „Тема спорт“ 35-годишният страж и ръководството на „червените“ вече водят преговори за прекратяване на договора му по взаимно съгласие. Очаква се това да се случи в следващите няколко дни.

Бусато няма да получи предложение за нов договор

Както е известно, Густаво Бусато има договор с ЦСКА до края на настоящия сезон. Опитният бразилец обаче няма да получи предложение за нов контракт, тъй като вече е в доста напреднала футболна възраст. Ръководството и треньорският щаб на „армейците“ предпочитат някой по-млад вратар да бъде резерва на титуляра Фьодор Лапоухов и поради тази причина представители на клуба вече са се свързали с бившия страж на тима Димитър Евтимов относно евентуалното му завръщане в българския гранд. Първо обаче ЦСКА трябва да разтрогне договора на Бусато, за да освободи място за неговия наследник.

Бразилецът е чужденецът с най-много мачове за ЦСКА в историята на клуба

Густаво Бусато пристигна в ЦСКА през лятото на 2019 година като свободен агент. Той бързо се превърна в основен играч на тима като до момента има на сметката си общо 204 двубоя за „армейците“ във всички турнири, в които е успял да опази мрежата си „суха“ 98 пъти. Именно бразилецът е чужденецът с най-много мачове за „червените“ в тяхната история. С ЦСКА Бусато спечели Купата на България през сезон 2020/21.

