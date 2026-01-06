"Представяте ли си да ти се обадят Карло Анчелоти и Александър Димитров? Да се чудиш на кого да вдигнеш..."

Представяте ли си сценарий, при който ви позвъняват един след друг Карло Анчелоти и... Александър Димитров? Такъв сценарий всъщност е възможен, макар и да изглежда имагинерен. Става дума за бившия бразилски нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който има български паспорт, а в момента прави истински фурор с екипа на Брентфорд във Висшата лига. А това му представяне може да го отведе до селекцията на Карло Анчелоти за националния отбор на Бразилия за Мондиал 2026, смятат спортните журналисти на Actualno.com в последния епизод на предаването "Точно попадение".

Бившата звезда от Първа лига на България, която може да играе за Бразилия на Мондиал 2026

"Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго е втори по голове в най-силното първенство в света - английската Висша лига. Има 14 гола, вкара хеттрик в последния мач срещу Евертън и е на 5 гола зад Ерлинг Холанд. В общи линии в момента цял свят говори за един бивш играч на Лудогорец, който имаше мачове и във Втора лига", заяви водещият на предаването Стефан Йорданов.

На кого ще вдигне Игор Тиаго, ако му позвънят Анчелоти и Димитров?

Неговият колега Бойко Димитров го допълни: "Който ще вземе да отиде на Световното първенство". "Под ръководството на Карло Анчелоти", отговори Стефан. "Е, да, няма да е на Александър Димитров. Въпреки че момчето има български паспорт", добави още Бойко. "Интересно дали са му се обаждали от националния отбор на България", коментира още водещият. А техният колега Николай Илиев постави забавната хипотеза: "Представяте ли един след друг да ти се обадят Карло Анчелоти и Александър Димитров? Да се чудиш на кой да вдигнеш..."

"Имаше леко затишие при Игор Тиаго. И тъкмо всички си помислиха, че има синдрома на новия нападател във Висшата лига, който избухва в първите 10-15 мача и "иху-иху, после тихо", но аз силно се надявам да продължи формата и наистина да го видим на Световно първенство, защото в момента Бразилия аз за централен нападател не се сещам", добави още Николай Илиев.

