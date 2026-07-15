Преодолими съперници за Левски в Шампионска лига, ако мине и втория квалификационен кръг

Българският гранд Левски стигна втория квалификационен кръг на Шампионска лига, а ако успее да прескочи и тази фаза, то може да срещне не толкова трудни съперници. "Сините" отстраниха Борац след 4:0 като домакин в реванш на стадион "Георги Аспарухов", за да се класират за следващата фаза, където най-вероятно ще срещнат Университатя Крайова. А ако отстранят и румънците, вече е ясно кои могат да бъдат потенциални съперници на столичани.

Какви са възможните съперници за Левски при достигане на третия квалификационен кръг на Шампионска лига

Жребият за третия квалификационен кръг на надпреварата е предвиден за 20 юли, което на практика означава, че ще се тегли преди изиграването на първия мач на Левски срещу Университатя. Отборът на Хулио Веласкес ще бъде в урната на непоставените, но определено изглеждат като нежелан съперник за всички поставени отбори в тази фаза. Ето и потенциалните възможни съперници на Левски в третия квалификационен кръг на Шампионска лига:

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КуПС Купио (Финландия) - Цървена звезда (Сърбия)

Тюн (Швейцария) - Динамо Загреб (Хърватия)

Иберия (Грузия) - Слован Братислава (Словакия)

Орхус (Дания) - Лех (Полша)

Егнатия/Петрокуб (1:1 в първия мач) - Целие (Словения)

Омония Никозия (Кипър) - Сутиеска/Кайрат (1:2 в първия мач)

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