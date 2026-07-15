Бойко Величков разруши мълчанието: ЦСКА е безсилен пред политическото решение, оставило ни без две звезди

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков призова отбора да запази концентрация и професионален подход преди гостуването на Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Той подчерта, че "червените" трябва да излязат с необходимата сериозност и да довършат започнатото след успеха в първия мач. Величков коментира и ситуацията около отсъствието на двама от футболистите на ЦСКА - беларуските национали Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг. Той обясни, че проблемът с визите има политически характер и е свързан с националността на играчите, а не с конкретни действия спрямо тях.

Спортният директор призна, че казусът с Лапоухов и Ебонг е чисто политически

"Има обяснение, то е чисто политическо. От гледна точка на клуба всичко бе свършено. Още след жребия бяха подадени всички документи. Всъщност и УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси, бяха сезирани. Опитахме всички легални и частни контакти. Това е проблем за нас“, каза Величков.

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„Не е персонално към тези играчи, а заради тяхната националност, но трябва да се справим“, добави спортният директор.

„По-скоро ми се иска да сме готови и да го приемем като една трудност, с която трябва да се справим, и да останем позитивни. Най-важното е да продължим“, завърши Бойко Величков.

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