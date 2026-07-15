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Часове след като го освободиха: Пак арестуваха лидера на "ДПС-Ново начало" в Бургас

15 юли 2026, 12:36 часа 324 прочитания 0 коментара
Снимка: Христо Широков/ Facebook
Часове след като го освободиха: Пак арестуваха лидера на "ДПС-Ново начало" в Бургас

Областният председател на "ДПС-Ново начало" в Бургас Христо Широков е бил задържан повторно, след като вчера беше отведен в Кърджали. Този път арестът е извършен в рамките на специализирана акция на ГДБОП, свързана с разследването на злоупотреби във "ВиК - Бургас". Тази сутрин Широков е бил изведен с белезници от дома си.

Вчера областният лидер на "ДПС-Ново начало" беше задържан, за да даде обяснения в Кърджали по полицейска преписка, свързана с предполагаемо криминално деяние. Той остана в ареста за срок до 24 часа по Закона за МВР, след което беше освободен с изтичането на мярката. Работата по случая продължава под ръководството на служители на "Криминална полиция" в Кърджали.

Днешната операция на ГДБОП се провежда в Бургас и Поморие, където се извършват проверки на адреси, свързани с Христо Широков. По информация на разследващите действията са част от разследването за злоупотреби във "ВиК - Бургас", при което се проверяват съмнения за отклоняване на средства. Още: Потрошиха офиса на ДПС в Благоевград

На 3 юли директорът на "ВиК - Бургас" Цветан Мирчев и служителят по инвеститорски контрол в отдел "Строителство" Илчо Боев бяха задържани и привлечени като обвиняеми за умишлена безстопанственост след акция на ГДБОП в дружеството.

Според разследването в периода от януари до юли 2026 г. двамата са действали в съучастие и са допуснали превеждането на 303 281 евро към друго търговско дружество, въпреки че договорените дейности не са били изпълнени.

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Случаят е свързан с обществена поръчка, възложена на външна фирма за почистване на сондажни кладенци на територията на цялата област. Още: След проверките по "Магнитски": Депутат на Пеевски отвръща със сигнал срещу Демерджиев

На 6 юли Окръжният съд в Бургас остави Мирчев и Боев за постоянно в ареста. По-късно Апелативният съд измени мерките им за неотклонение, като определи парична гаранция от 2000 лева за директора на "ВиК - Бургас", а Илчо Боев остана под домашен арест с електронно наблюдение.

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ДПС ново начало Христо Широков
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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