Кабинетът "Радев":

"Защо не го направиха, когато управляваха?": Шишков отговори на искането на ПП и ДБ за бетонни мантинели

15 юли 2026, 12:35 часа 214 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Защо не го направиха, когато управляваха?": Шишков отговори на искането на ПП и ДБ за бетонни мантинели

"А защо не го направиха, когато имаха възможност да управляват? Моето питане е това. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройсвото Иван Шишков пред NOVA във връзка с искането на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за бетонови мантинели и промяна на наредбата за това в контекста на пътната безопасност и последните катастрофи на автомагистрала "Тракия", в които ТИР-ове преминаваха безпроблемно през мантинелите в насрещното движение и доведоха до жертви.

Той напомни, че наредбата, която критикуват от опозицията е одобрена от времето на техния кабинет. 

Смяната на мантинелите с бетонови

Регионалният министър е категоричен, че въпросът за смяната на мантинелите е експертен, а не политически въпрос. В тази връзка той каза, че "сглобката е била по-силна от експертизата". ОЩЕ: Не бива да е политическа дъвка: ГЕРБ призоваха темата за катастрофите да е надпартийна (ВИДЕО)

"Норми не се променят заради политически лозунги, а когато е необходимо чисто експертно. Ние ще подходим експертно", заяви още Шишков. 

Според него проблемът с мантинелите е в заданията и започва последните 10 години. 

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"Дали е вариант смяната на мантинелите - ще имаме експертно решение", добави още Шишков, заявявайки, че като архитект уважава много мнението на експертите. ОЩЕ: Край на мантинелите като вафли: ДБ иска партиите да се обединят срещу катастрофите (ВИДЕО)

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МРРБ пътна безопасност мантинели Иван Шишков 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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