Планът за неутрализиране: Лионел Скалони разкри как Аржентина ще спре Кейн и Белингам

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони призова своите футболисти да покажат най-доброто от себе си във всички аспекти на играта в полуфинала на Световното първенство срещу Англия. Специалистът подчерта, че тимът трябва не само да демонстрира характер и борбеност, но и да играе качествен футбол. Въпреки че Лионел Меси има осем попадения от началото на турнира, пътят на световните шампиони до полуфиналите не беше никак лесен. Аржентина трябваше да премине през редица тежки изпитания и да показва устойчивост в елиминациите, където преодоля Кабо Верде, Египет и Швейцария.

Селекционерът на световните шампиони призна силата на Англия

Скалони призна, че отдадеността и желанието за борба са качества, които вече са характерни за неговия състав, но срещу Англия ще са необходими и допълнителни оръжия. Наставникът на Аржентина обърна внимание на силните страни на съперника, който разполага с едни от най-опасните атакуващи футболисти в света в лицето на Хари Кейн и Джуд Белингам.

"Те са двама страхотни играчи, сред най-добрите в света. Те са футболисти, които всеки треньор би искал да има", коментира той на пресконференция в Аталанта.

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"Ще се опитаме да ги неутрализираме със собствените си оръжия и да им попречим да изиграят добър мач. Имаме план за двубоя и се надяваме да го изпълним утре. Желание и амбиция имаме в изобилие. Трябва да играем футбол, да играем с топката, където винаги сме били най-силни. Това, от което се нуждаем, е играчите, особено тези, които ни доведоха до тук, да покажат страхотен футбол“, добави Скалони, „Имаме малко опит в подобни мачове. Това не ти дава истинско предимство, но може би те вкарва в играта с малко повече спокойствие и това е нещо, което сме заслужили. Радостни сме, доволни, тревожни, развълнувани и искаме да празнуваме с нашите фенове. Искаме да им донесем радостта да видят как националният тим играе с цялото си сърце", сподели треньорът.

"Очевидно и нашият опонент е страхотен отбор. Няма да е лесно. Нищо няма да ни бъде дадено, но ще се опитаме да стигнем до финала. И ще се опитаме да се насладим на мача", допълни той.

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