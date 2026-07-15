Връзки с мафията и "гръб" за военната машина на Путин: Олигархът, когото Румен Радев спаси от санкции

Името на родения в Узбекистан руски олигарх Искандер Махмудов вече бързо се разпространява в медийното пространство, след като премиерът Румен Радев обяви, че България е издействала премахването му 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, наред с руския патриарх Кирил и съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов. Причината е, че Махмудов е сред акционерите в руската компания "Трансмашхолдинг", чието дъщерно дружество "Метровагонмаш" е доставило най-старите влакове, използвани в софийското метро.

Именно с необходимостта от резервни части и поддръжка на тези композиции кабинетът аргументира искането си той да не бъде санкциониран, а Радев се позова на националния интерес.

Международните регистри все пак показват кой всъщност е 62-годишният бизнесмен - човек, приближен до режима на диктатора Владимир Путин, който подпомага руската военна машина. Санкциониран е от САЩ, Великобритания и Нова Зеландия, а също така Вашингтон счита, че той има връзки с руската организирана престъпност.

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Санкциониран от САЩ и Великобритания влиятелен олигарх

5/6 Iskandar Makhmudov is a billionaire oligarch, the founder and President of Ural Mining and Metallurgical Company OJSC (UGMK) — Russia’s largest copper producer and the ninth largest in the world. In 2026, he ranked 19th on Forbes’ list of Russia’s 155 billionaires, with an… pic.twitter.com/9PCPZedWC6 — Alexander Pomazuev (@APomazuev) June 2, 2026

Според класацията на Forbes за 2025 г. Махмудов разполага с богатство от 9,7 млрд. долара, което го нарежда сред най-богатите руски бизнесмени - на 19-о място в страната. Това се дължи на факта, че е собственик на руския металургичен гигант „Урал Майнинг“, съосновател е и на редица компании с милиони в капитала. Искандер Махмудов е основател и собственик на акционерното дружество „Уралска минно-металургична компания“ (УММК) - един от водещите производители в Русия на метали като мед, цинк, злато и сребро. Компанията и нейни дъщерни дружества бяха включени в списъка със санкции на САЩ през 2023 г. поради това, че осъществяват или са осъществявали дейност в сектора на металургията и минното дело в икономиката на Руската федерация. Но основата в случая е, че неговите компании произвеждат компоненти за бойни машини на пехотата, оръжейни системи и военни шасита.

Махмудов притежава (или е член на управителните съвети на) други руски компании в металургичния и минния сектор, както и на няколко руски дружества, предоставящи финансови услуги.

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Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ включи в списъка си и сина на Искандер Махмудов – Джахангир Махмудов (Джахангир). "Махмудов има връзки и с руската организирана престъпност", казват от OFAC за бащата, а за сина добавят, че е длъжностно лице в УММК и че преди това е работил в завод за цинк в Русия.

През септември 2022 г. Великобритания също наложи санкции на руския бизнесмен, като в аргументите се посочваше, че диктаторът Владимир Путин "продължава да разчита на своята клика от олигарси и избрани елити, за да финансира войната си" срещу Украйна.

"Други лица с голямо състояние също са извършвали стопанска дейност в сектори от стратегическо значение за правителството на Русия, докато то дестабилизираше Украйна", добави тогава правителството в Лондон. Според него Махмудов подкрепя или извлича полза от руското правителство и осъществява дейност в сектори от стратегическо значение. Определя го като "голям магнат в металургичния сектор".

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Доставчик във военната индустрия, свързан с пране на пари

В регистрите с наказателни мерки се посочва, че той е основен доставчик в отбранителната индустрия чрез АД „Коломенски завод“, който произвежда дизелови двигатели за руски военни кораби и подводници и осъществява дейност в окупираните територии на Украйна.

Махмудов произвежда локомотиви в ПАО „Лугансктепловоз“ и контролира значителен дял от железопътния транспорт в Русия.

14. Iskandar Makhmudov



He is a billionaire, an oligarch, a founder, and a President of Ural Mining and Metallurgical Co OJSC (UGMK)—the largest copper producer in Russia and the ninth largest in the world.



In 2024, he was ranked 21st on Forbes' list of '125 Billionaires of… pic.twitter.com/AgzzPC2YLM — The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) May 13, 2026

Тези активи са резултат от неговите корупционни връзки. Той е участвал и е извличал финансова полза от корупционни схеми и операции по изпиране на пари, предназначени да осигурят корупционни източници на доходи на олигарси, политици, държавни служители и техните семейства, гласи информацията за него в Open Sanctions.

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„Трансмашхолдинг“, чиито основни акционери са Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, е сключил държавни договори за период от 30 години напред с „Руски железници“ и „Московското метро“ на обща стойност около 9,3 млрд. щатски долара през 2014 г. (по обменния курс към края на 2014 г.).

Групата от компании в рамките на УММК доставя медни прахове на „Чапаевски машиностроителен завод“ (производител на взривни вещества), олово на Централния научноизследователски институт за конструкционни материали „Прометей“ (изпълнител за военни корабостроителници), олеум на „Пермски завод за прахове“, „Соликамски завод „Урал“ (производител на системи за противотанкови ракети) и Сибирския химически комбинат. ОАО „Завод за автомобилни агрегати в Шадринск“, също част от УММК, е доставчик на много предприятия от отбранителната промишленост.

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