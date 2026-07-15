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Без оправдания: Петко Панайотов разкри как ЦСКА ще преодолее тежкия удар преди реванша в Европа

15 юли 2026, 10:38 часа 541 прочитания 0 коментара
Снимка: cska.bg
Без оправдания: Петко Панайотов разкри как ЦСКА ще преодолее тежкия удар преди реванша в Европа

Полузащитникът на ЦСКА Петко Панайотов демонстрира увереност преди реванша срещу Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Той подчерта добрата атмосфера в отбора и заяви, че "червените" заминават с ясната цел да продължат напред. Халфът призна, че отсъствието на някои ключови футболисти е неприятно, но подчерта, че ЦСКА разполага с достатъчно добър състав, за да се справи със ситуацията.

Халфът призна, че липсата на Лапоухов и Ебонг е неприятна, но изрази пълна увереност в успеха на "червените"

"Отиваме, за да ги отстраним. Настроението е позитивно. Преднината е един гол, но все пак водим и всичко е наред. Неприятно е, че Лапоухов и Ебонг няма да са с нас, но сме един отбор и трябва да се справим без тях. Анализирахме грешките си", сподели Панайотов на летището.

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Петко Панайотов

"Подходът ще бъде такъв, че да направим всичко възможно да победим. Феновете винаги ни помагат. Противникът играе първенство, но трябва да се адаптираме и да си свършим работата. Дузпите са вариант, но се надявам да не се стигне дотам. Богатство е да имаш футболист като Сенси до себе си. Гледам да взема каквото мога от него. Добрата конкуренция винаги е позитивна и добре дошла. Надявам се този сезон да бъде успешен за всички", каза още той. 

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Лига Европа ЦСКА Петко Панайотов Дери Сити
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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