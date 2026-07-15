Сигнал за бомба в президентството

Сигнал за бомба е получен тази сутрин в сградата на президентството, съобщиха от МВР. По информация от администрацията на вицепрезидента Илияна Йотова незабавно е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации, а служителите са били евакуирани. След извършена проверка на сградата работата на президентската институция е възстановена.

От МВР уточниха, че днес по електронна поща са получени и други заплахи за поставени взривни устройства на различни места в София, Варна и Бургас. Анонимните имейли са изпратени до различни институции в трите града.

Това не е първата подобна серия от сигнали. Последната вълна от бомбени заплахи беше на 6 юли, когато множество институции в различни градове получиха анонимни съобщения. Още: Нова вълна от бомбени заплахи срещу институции в цялата страна

Тогава сигналът за бомба в Съдебната палата в Бургас доведе до отлагане на заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен, че преди година в курорта Слънчев бряг с АТВ е блъснал и убил 35-годишната Христина Здравкова, 4-годишния ѝ син Мартин, двете племеннички на съпруга ѝ Мирослав - на 6 и 12 години, както и 49-годишен служител на близък хотел.

По същото време анонимни сигнали за поставени взривни устройства бяха получени още в Смолян, Ямбол, Търговище, Плевен, Разград, Ловеч, Стара Загора и Варна. Още: Още бомбени заплахи къде ли не

Още на следващия ден последва нова серия от заплахи - отново към Съдебната палата в Бургас, както и към съдебните палати в София, Смолян и Стара Загора, сградата на община Благоевград и няколко институции в Шумен.