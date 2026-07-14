Преди да дойде разгромът: Защо Веласкес прибра абсолютно всички играчи на Левски в съблекалнята?

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде мнението си за победата над Борац с 4:0 в реванш от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Първото полувреме завърши без голове, като направи впечатление, че по изключение Веласкес прибра в съблекалнята всички играчи - не само титулярите, но и резервите. Обикновено резервните футболисти остават на терена по време на почивката, за да загряват, но този път бе различно, като испанецът обясни, че просто е искал да предаде ясно идеите си на всички играчи, за да не се налага да им обяснява при всяка смяна.

Коментарът на Веласкес след разгрома над Борац

"За мен първото полувреме отборът стоеше добре. Все пак да отбележа, че играхме срещу отбор, който е станал шампион на своята страна през миналия сезон. Трябваше да узреем по време на двубоя. Те бяха променили начина, по който стоят на терена спрямо миналата среща. По време на мача трябваше да се напасваме, да усещаме къде са пространствата. Трябваше и в защита да променим това, което е нужно. Да направим модификации, кои играчи и кога да пресират", започна Веласкес.

Още: "Имахме две 100-процентови възможности! Първият гол разстрои играта ни и Левски показа колко е силен"

"Резервите по принцип не влизат в съблекалнята на почивката, говоря само с титулярите, но искахме да направим някои структурни промени и да поговорим как ще изглеждаме през второто полувреме. А това е начинът - когато говоря с всички, да не обяснявам на всеки отделно при всяка смяна. Това е единствената причина да вкарам и резервите в съблекалнята на почивката. Изключителна зрялост показа отборът. Много добре разбра отделните моменти в мача. Много съм доволен и горд с момчетата. Огромна благодарност и на публиката за това, което създадоха по трибуните. Беше много красиво.

Свърши този мач, тотално фокусиран съм върху мача, който предстои в петък (срещу Дунав). Знаете начина ми на мислене - ден за ден, мач за мач. Първо трябва да видим срещу кого ще играем. Наистина не мисля за следващия ни съперник в Европа, единствено за мача в петък. След последния съдийски сигнал на мача в петък ще започна да мисля и за мача в Европа", добави още Веласкес.

Още: Героят на Левски показа скромност и смиреност, след като наелектризира "Герена"