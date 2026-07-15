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Легендарна актриса ще получи "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция

15 юли 2026, 12:13 часа 501 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Легендарна актриса ще получи "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция

Американската актриса Елън Бърстин ще получи почетна награда "Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция, предаде АФП, като цитира организаторите. Тя е известна най-вече с ролите си във филмите "Заклинателят" и "Алис не живее вече тук". Деветдесет и три годишната актриса, която се е снимала в над 100 филма, каза, че за нея е изключителна чест да бъде удостоена със "Златен лъв". "Уау! Не стига, че ще пътувам до един от най-любимите ми градове в света, но и ще се върна у дома, носейки "Златен лъв“ в ръцете си", каза Бърстин, цитирана от организаторите.

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Тазгодишното издание ще се проведе между 2 и 12 септември, а журито ще бъде ръководено от американската актриса Маги Джиленхол.

Кариерата на Елън Бърнстин

Снимка: Getty Images

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Елън Бърстин изгрява на световната сцена благодарение на успеха на филма на Уилям Фридкин от 1973 г. "Екзорсистът", в който тя играе майката на момиче, обсебено от демонични сили.

По-късно тя печели "Оскар" за най-добра актриса за филма на Мартин Скорсезе от 1974 г. "Алис не живее вече тук", а 65-годишната ѝ актьорска кариера оттогава ѝ носи множество отличия за изпълнения в киното, театъра и телевизията.

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"Тя е актриса с необикновено силно присъствие и искреност", каза творческият директор на фестивала Алберто Барбера. Той добави, че Бърстин успява да внесе "дълбочина и сложен характер в незабравими женски образи, отразяващи противоречията и преобразяването на съвременната жена". 

Американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни също ще бъде удостоен с почетната награда "Златен лъв" за цялостен принос на Международния кинофестивал във Венеция, припомня БТА.

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Кинофестивал Венеция филми Елън Бърнстин
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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