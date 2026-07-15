ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 15.07.2026

Днешният ден ще предложи на привържениците на спорта богата и разнообразна селекция от телевизионна програма. Безспорно най-обсъжданото събитие ще бъде полуфиналният сблъсък на Световното първенство по футбол между Англия и Аржентина. В програмата има още тенис, голф, волейбол и колоездене.

Какво може да гледате по телевизията днес:

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3

12.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 1

13.20 Волейбол, Япония – Италия МАХ Спорт 2

14.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 11, мъже Евроспорт 1

17.00 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 2

20.00 Волейбол, България – Полша МАХ One

21.00 Волейбол, България – Испания, под 18 години МАХ Спорт 4

22.00 Англия – Аржентина БНТ 1, БНТ 3

00.00 Волейбол, Франция – Бразилия МАХ Спорт 1