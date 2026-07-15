Директор на Левски след боя над Борац: Този отбор ще продължи да се развива, разучили сме Университатя!

Спортният директор на Левски Георги Костадинов говори пред медиите след успеха над Борац Баня Лука с категоричното 4:0 в реванша от първия квалификационен на Шампионската лига. Бившият капитан на „сините“ сподели, че е много доволен от видяното на терена и допълни, че с течение на времето тимът на Хулио Веласкес ще продължи да се развива във възходяща линия.

„Концентрираме се първо върху мача с Дунав“

„Смятам, че първото полувреме играхме също доста добре – имахме 9 удара и тотален контрол на топката. Бе въпрос на време да паднат физически. След ранния гол се отвориха пространства. Четирите гола бяха най-малкото, с което противникът можеше да си тръгне. Самочувствието на отбора, на офанзивните футболисти...“.

„Доволен съм от упоритата работа на подготовката. Имаме много нови, част от тях не са правили подготовка. С течение на времето този отбор ще продължи да се развива. Разучили сме Университатя Крайова, но нека всичко първо стане официално. Концентрираме се първо върху мача с Дунав, така че стъпка по стъпка“, завърши той.

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