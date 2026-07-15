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Директор на Левски след боя над Борац: Този отбор ще продължи да се развива, разучили сме Университатя!

15 юли 2026, 11:43 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Директор на Левски след боя над Борац: Този отбор ще продължи да се развива, разучили сме Университатя!

Спортният директор на Левски Георги Костадинов говори пред медиите след успеха над Борац Баня Лука с категоричното 4:0 в реванша от първия квалификационен на Шампионската лига. Бившият капитан на „сините“ сподели, че е много доволен от видяното на терена и допълни, че с течение на времето тимът на Хулио Веласкес ще продължи да се развива във възходяща линия.

„Концентрираме се първо върху мача с Дунав“

„Смятам, че първото полувреме играхме също доста добре – имахме 9 удара и тотален контрол на топката. Бе въпрос на време да паднат физически. След ранния гол се отвориха пространства. Четирите гола бяха най-малкото, с което противникът можеше да си тръгне. Самочувствието на отбора, на офанзивните футболисти...“.

Георги Костадинов

„Доволен съм от упоритата работа на подготовката. Имаме много нови, част от тях не са правили подготовка. С течение на времето този отбор ще продължи да се развива. Разучили сме Университатя Крайова, но нека всичко първо стане официално. Концентрираме се първо върху мача с Дунав, така че стъпка по стъпка“, завърши той.

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Шампионска лига Левски Георги Костадинов Университатя Крайова
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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